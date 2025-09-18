La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves en el Pleno de la Asamblea que la demanda para el Gran Premio de Fórmula 1 que albergará la capital en 2026 está "superando todas las expectativas" y que las entradas disponibles en preventa "se agotaron en dos minutos".

La preventa, limitada a usuarios de tarjetas American Express, comenzó el pasado lunes y agotó inmediatamente "las localidades generales" disponibles, ha dicho Díaz Ayuso, quien ha apuntado que además hay una lista de espera de 235.000 personas, sobre todo americanas.

Desde 2026 y durante diez años, Madrid será la sede del Gran Premio de España, que se desarrollará en un circuito semiurbano construido en el entorno del recinto ferial Ifema, llamado 'Madring'.

Las obras avanzan según el calendario previsto, con un 20 % de los trabajos ya ejecutados y un adelanto de cinco semanas en fases clave como el movimiento de tierras, que está a punto de concluir.

La nueva pista -con sectores urbanos y otros que no lo serán- tendrá una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.470 metros) y 22 curvas.

Hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula Uno, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera fue en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrará en este nuevo circuito de Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026