Madring acalla los bulos con nuevas entradas y Almeida asegura que las obras van adelantadas

Madring no sólo no está en duda, como dejaron caer algunos medios de comunicación, sino que sigue ofertando a los aficionados nuevas entradas para disfrutar del regreso de la F1 a la capital.

Ni veinticuatro horas después de que algunos medios de comunicación afirmaran que la FIA estaría buscando alternativa a Madring, debido al retraso en las obras, la organización contraataca con el anuncio de nuevas entradas para el gran premio madrileño.

Las informaciones aseguraban que según algunas filtraciones de Liberty Media, empresa encargada de la explotación de la F1, se habría previsto el circuito de Ímola como alternativa al trazado español debido al retraso en las obras que debe acondicionar el entorno de IFEMA para que se convierta en un circuito homologable por parte de la FIA.

Tales afirmaciones fueron desmentidas enseguida por las autoridades madrileñas. Tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García han asegurado que no sólo no está en peligro el gran premio sino que las obras van incluso adelantadas a los plazos establecidos.

NUEVAS ENTRADAS EN GRADAS EXCLUSIVAS

Tanto es así, que después del éxito de la primera venta donde se agotaron en minutos más de 53 mil entradas, un hecho inédito en la F1 según contó a Libertad Digital alguna de las franquicias responsables de la venta de entradas y paquetes, este viernes saldrá a la venta una nueva remesa.

Se trata de entradas como la del exterior de la curva 13, una fuerte frenada tras encarar la Monumental a más de 300km/h, y una nueva grada en la curva 5, un claro punto de adelantamiento justo antes de la Subida de las Cárcavas. Además, se ponen a disposición del público más entradas de acceso general, una de las modalidades más demandadas por la afición.

Las nuevas localidades, de las que todavía no se ha concretado el número, pueden adquirirse a través del canal oficial del Gran Premio, www.madring.com, desde las 11 de la mañana de este viernes 28 de noviembre.