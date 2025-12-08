Los récords de Alonso en la temporada que fue décimo

Fernando Alonso ha terminado el Mundial de F1 con mejores sensaciones que con las que empezó. El sexto puesto en Abu Dabi ha dado pie a la esperanza y a los rumores de que el coche, el que hemos visto en Yas Marina y Catar, tenía ya algo de magia de Adrian Newey

El ingeniero inglés fue nombrado hace varias semanas como el nuevo jefe de equipo de la escudería de Silverstone y aunque en el equipo han asegurado que Newey está totalmente centrado en el coche del año que viene, su presencia en el paddock, los aciertos en carrera y los comentarios de Fernando Alonso sobre la determinación del ingeniero, han hecho pensar que Newey ha intervenido con algunos cambios que han permitido a Fernando Alonso competir con los coches de cabeza.

Pese a todo, la décima posición de Fernando Alonso en la clasificación de pilotos es según él horrible, ya que se trata de una de las peores posiciones logradas en su carrera deportiva. No ha sido la peor posición lograda por el asturiano en un Mundial. Se trata de su cuarto peor registro ya que en 2001 con Minardi fue 23º y, ya en su segunda época en McLaren, finalizó 17º en 2015 y 15º en 2017.

Ahora Fernando cierra el top ten en un Mundial que ha ganado por primera vez Lando Norris. Dos generaciones que coinciden en la pista. De hecho, mientras que Antonelli se ha convertido en el piloto más joven en lograr una vuelta rápida con 18 años y 225 días, Fernando Alonso, que sigue siendo igual o más competitivo que cuando fue campeón, ha batido el récord como piloto de mayor tiempo transcurrido entre la primera y la última carrera disputada, 24 años y 9 meses. En total 428 grandes premios que son en sí mismo un récord en la Fórmula 1, una marca que sigue viendo al asturiano como uno de sus grandes atractivos, uno de los mejores talentos y un candidato al título de cara al año que viene.

Da igual qué compañero tenga a su lado, que Alonso siempre ha ganado a su principal rival, su compañero de equipo. De hecho nadie ha conseguido que dejara de ser piloto titular y es por eso que Alonso también puede presumir de ser el único piloto que ha estado 22 temporadas como titular de una escudería. Además, comparte con Lewis Hamilton el récord de carreras terminadas un total de 343 más las de este año.

Todo frente a un récord para el olvido de su compañero de equipo Lance Stroll, el piloto con 189 carreras sin marcar una vuelta rápida. Estadísticas que difunden la prensa internacional y que difunden distintas plataformas deportivas como AcceOdds.