Horas críticas para la F1 en Madrid

Estaba programado, pero no por ello tiene menos importancia. Hablamos de la delegación técnica que la FIA ha mandado a Madrid para certificar estos días que el circuito madrileño de F1 cumple con el reglamento y con los plazos oportunos para que se pueda celebrar el GP de Madrid el próximo mes de septiembre.

Según fuentes oficiales, la visita entra dentro del protocolo normal que todo nuevo trazado debe cumplir para ir verificando y homologando su construcción. De hecho, los comisarios se han encontrado estos días que las obras de construcción, asfaltado y accesos al circuito no solo cumplen con los plazos, sino que van adelantadas a las fechas previstas.

Se espera que mañana mismo, tras una visita satisfactoria, la Federación Internacional confirme definitivamente el calendario de F1 de 2026 en el que incluya a Madrid como una de las citas del campeonato.

Madrid va en plazo

Muchos de los tramos del trazado madrileño, como la famosa parabólica ya se vislumbra, y los trabajos de escapatorias, alcantarillado y base de piedra triturada para las capas inferiores, están prácticamente terminados. La siguiente fase será la del asfaltado de las capas más superficiales. Un ritmo que permitirá a Madrid poder estar a punto para el 31 de mayo cuando está prevista la entrega de la obra y la verificación y homologación del trazado por parte de las autoridades y técnicos de la FIA.

Antes de que los monoplazas rueden por Madrid, el circuito deberá pasar una última prueba definitiva, una carrera de homologación que tendrá lugar en agosto, un mes antes de que se dispute la carrera.

En cualquier caso, y como vimos en otros grandes premios de reciente incorporación al calendario, como Las Vegas, seguro que siempre habrá detalles que afinar hasta el último momento o a posteriori.

Madrid colgará el no hay billetes

Lo que va a quedar definitivamente trazado antes de lo previsto es la venta de entradas. Según han confirmado a Libertad Digital fuentes oficiales, la venta de entradas está generando un interés y demanda pocas veces registrada en Europa y se espera que las 85.000 entradas disponibles queden completamente vendidas pasadas las Navidades.