Arrancan las obras del Pit Building del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1

El proyecto de MADRING acelera. Las obras del futuro circuito del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA dan un paso decisivo con el inicio de la construcción del Pit Building, una de las infraestructuras clave de cualquier Gran Premio y el auténtico centro neurálgico de la competición. Allí se concentran los garajes de los equipos, las zonas técnicas de uso de la FIA y uno de los espacios más exclusivos, el VIP Paddock Club.

Ubicado en IFEMA MADRID, el edificio constará de 3 plantas con una altura máxima de 18,5 metros. La planta baja acogerá los famosos "boxes", el espacio donde trabajan los equipos, donde se toman decisiones estratégicas en tiempo real y donde duermen los monoplazas y desde donde saltan a pista. Un edificio diseñado para funcionar al máximo nivel durante el fin de semana de carrera que contará con 14 garajes modulares, 11 para los equipos, y otros 3 a disposición de la FIA.

En los niveles superiores se desarrollará el VIP Paddock Club, uno de los espacios más exclusivos del campeonato. Salones interiores, zonas de hospitality premium y terrazas panorámicas que ofrecerán vistas privilegiadas al pit lane y a la pista, permitiendo vivir la Fórmula 1 a escasos metros de la acción. Un entorno diseñado para empresas, invitados y personalidades, donde deporte, tecnología y experiencia van de la mano.

El edificio, cuya construcción está al cargo de la empresa Eiffage Construcción, se integrará directamente con los pabellones existentes de IFEMA MADRID, creando conexiones directas entre edificios, escaleras y ascensores accesibles y tendrá vida más allá de la celebración del Gran Premio. Cuando se apaguen los semáforos de la Fórmula 1 el próximo 13 de septiembre, esta infraestructura formará parte de la actividad diaria y necesidades habituales de IFEMA MADRID, revalorizando el área de Convenciones Sur del recinto ferial, así como sus pabellones 1 y 2.

Las obras en la parcela de Valdebebas avanzan a buen ritmo



De forma paralela a este hito en la construcción del circuito de MADRING, los trabajos en la parcela de Valdebebas continúan desarrollándose conforme al calendario previsto. A comienzos del mes de diciembre se inició el asfaltado de la primera capa base del trazado, un paso fundamental en la configuración de la pista. En los próximos meses se ejecutarán las capas restantes —la intermedia y la de rodadura.