¿Peligra el Gran Premio de Montmeló?: la F1 aterriza en Portugal

El Autódromo Internacional del Algarve, o más conocido como el circuito de Portimao, vuelve al calendario de la F1. Tras ser escenario de varias carreras en 2020 y 2021 durante la pandemia, Liberty Media ha confirmado el fruto de las negociaciones que se iniciaron el pasado verano. Así, el trazado portugués, caracterizado por sus desniveles y aire retro, será sede de la máxima competición de automovilismo en 2026 y 2027.

Las implicaciones de esta nueva confirmación apuntan directamente a Montmeló, que solo tiene contrato con la F1 hasta el próximo año y tendrá que aceptar ser una de las carreras de Europa que rote en el calendario. La opción de Barcelona pasa por ser la alternativa a Spa-Francorchamps que firmó un contrato de años alternos dejando libre una plaza para 2028 y 2030. Pese a ello, no está seguro que el trazado barcelonés entre en calendario ya que son varias las propuestas que baraja Liberty Media. Entre las opciones que están sobre la mesa, viejos conocidos de la F1 como Turquía, Hockenheim o Malasia ya fuera del territorio europeo.

Un acuerdo de País

La decisión, esperada con expectación, materializa el esfuerzo conjunto de un grupo de trabajo nacional del que han formado parte Turismo de Portugal y Turismo del Algarve, que han destacado el impacto económico y promocional de la noticia para Portugal y el Algarve. El gobierno de Portugal y el propio Autódromo Internacional del Algarve a través del promotor Parkalgar también han integrado dicho grupo de trabajo.

En cualquier caso, Portimao cubre así la salida de Zandvoort, que organizará su último gran premio en Holanda el próximo año. Cada vez está más cotizado tener una plaza para poder ser organizador de una carrera de F1 y aunque por reglamento el número de grandes premios está limitado a 24, un tercio de los cuales debe celebrarse en Europa, no se descarta que en el futuro se pueda ampliar esa cantidad, es cuestión de números.

El Autódromo Internacional del Algarve se convertirá así en el GP de Portugal, aumentando la presencia del país vecino en los deportes del motor, después de ser una sede fija de la máxima categoría del motociclismo, MotoGP.