Llegan los primeros monoplazas de Fórmula 1 a IFEMA

Con motivo de la celebración de Fitur, la feria más importante relacionada con el turismo, los organizadores han hecho un hueco especial a la llegada de la F1 a Madrid. Dentro del marco de Fitur Sports, los organizadores han querido por cuarto año consecutivo resaltar el papel estratégico del binomio turismo-deporte, lo que supone una importante fuente de ingresos directos e indirectos para las ciudades.

Durante la inauguración, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, ha afirmado que «el deporte y el turismo son dos motores indisolubles de desarrollo, proyección internacional y bienestar social», y ha destacado el turismo deportivo como una palanca para dinamizar territorios y reforzar la marca de los destinos.

Así, una de las ofertas más atractivas de turismo deportivo es sin duda la celebración el próximo mes de septiembre del Gran Premio de España en Madrid. Madrid ha revolucionado la concepción de ciudad como escenario de los grandes eventos mundiales del deporte y está batiendo todos los récords en venta de entradas y expectación. Las primeras estimaciones señalan un impacto económico estimado de 450 millones de euros y más de 8.200 empleos en la Comunidad de Madrid.

FITUR CON MADRING

Para defender y apoyar la apuesta por el turismo deportivo, que en el caso de la F1, IFEMA está implicada directamente, ya que serán sus instalaciones y sus alrededores las encargadas de albergar el trazado, gradas y zona de paddock, se ha abierto un espacio especial en esta edición de la Feria Internacional de Turismo.

El stand de MADRING, con una extensión de 200 metros cuadrados como si de un box de un equipo de Fórmula 1 se tratara, cuenta con un mural de gran tamaño con el trazado de Madrid retroiluminado con tecnología LED, presidiendo el espacio y mostrando cada una de las 22 curvas del futuro circuito. El techo está compuesto por pantallas que proyectan luces de velocidad que rebotan sobre un suelo negro que imita el asfalto de la pista, creando una sensación de movimiento constante. A su vez, una pantalla gigante de última generación proyecta piezas audiovisuales que transportan al visitante al corazón de la carrera.

En este espacio, en el que se han interesado de manera especial los Reyes de España durante su visita a la feria, el visitante no solo podrá ver el trazado del circuito y la localización de cada una de las curvas y gradas, sino que también podrá deleitarse con uno de los coches más laureados en los últimos años en el circo de la velocidad, el monoplaza de Red Bull.

El estand, inspirado en las curvas del que será el circuito urbano madrileño, y está situado en el Pabellón 10. Allí, los asistentes a la feria podrán hacerse una foto con el Red Bull de Verstappen "y participar en sorteos y más sorpresas", han asegurado desde la organización.