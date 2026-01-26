Saltan a la luz novedades importantes sobre el estado de salud de Michael Schumacher

Novedades importantes sobre el estado de salud de Michael Schumacher. En Inglaterra ha saltado la noticia gracias al exhaustivo trabajo de investigación realizado por un reportero del Daily Mail que visitó los exteriores de la mansión de los Schumacher en Palma de Mallorca, más concretamente en la urbanización Las Brisas, cerca de Andratx. Tras consultar a "fuentes fiables" que guardan el anonimato, ha ofrecido una versión que ha sorprendido a propios y extraños.

La casa, en plena Sierra de Tramontana, en Mallorca, está rodeada de un enorme muro de piedra y árboles. Las cámaras y los drones destinados a la seguridad, bunkerizan totalmente el entorno de la mansión. Al detectar la presencia del periodistas, un miembro del personal de seguridad salió a su encuentro y mantuvo una charla tremendamente significativa con él.

El reportero del Daily Mail anuncia que Michael ya no está postrado en cama. No puede caminar, pero se mueve por la mansión en silla de ruedas ayudado por enfermeras y terapeutas. Sus fuentes también desmienten que ‘Schumi’ asistiera a la boda de su hija Gina con Iain Bethke en 2024, en la misma mansión Villa Yasmin.

Es una novedad que se suma a lo que han apuntado personas de la máxima confianza de la familia, las únicas que puedes ver a la gran leyenda del Gran Circo, como es el ex presidente de la FIA Jean Todt, que asegura que "Michael sigue luchando", otra persona muy cercana a la familia asegura que el alemán se comunica mediante parpadeos: "No se puede estar seguro de que lo entienda todo porque no puede contárselo a nadie. La sensación es que entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas".