¿Qué esconde el estreno de Alonso con el Aston Martin?

Hacer un balance, un análisis de lo visto esta semana en Barcelona es, además de difícil, una temeridad. Si siempre los test de pretemporada dan pocas pistas, en esta ocasión todavía más porque los equipos tienen mucho más que esconder que mostrar. Si hiciéramos caso solo del número de vueltas que cada escudería ha dado en el Shakedown de Montmeló y los tiempos logrados por los pilotos, el balance sería claro: Mercedes es la favorita.

Mercedes toma la delantera

Parece que el truco hallado por el equipo alemán para mejorar la relación de compresión en el motor y por tanto obtener más potencia ha marcado la diferencia en pista. Los de Mercedes han conseguido no solo probar las piezas, chequear el ritmo a una vuelta, sino que les ha dado tiempo incluso a hacer una simulación de carrera. Pese a todo, el resto de escuderías no están tan lejos ya que, para sorpresa de casi todos, fue un Ferrari, el de Carlos Sainz in extremis el viernes por la tarde, el que marcó el mejor tiempo de toda la semana. Si este rayo de luz de esperanza para los de Maranello ha sido o no fuego de artificio lo veremos en Baréin primero y en el arranque del campeonato en Australia después.

De momento, lo que más preocupaba a todos los equipos, la fiabilidad, una vez ensamblados los coches casi por primera vez, parece que ese examen está superado. Para todos menos para Williams, que ni siquiera han podido estar en Barcelona al no haber superado los crash test de la FIA. Un varapalo para la escudería Williams, que esperan poder remendar de cara a los segundos entrenamientos de pretemporada en Baréin.

En Montmeló, cada escudería podía probar tres de los cinco días de pruebas. Los primeros en dar la cara, Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpine; luego vinieron los Ferrari, aunque todo el mundo estaba pendiente de ver la nueva creación de Adrian Newey.

La criatura de Newey toma forma en Barcelona

El AMR26 llegó desguazado, por piezas, y es que es uno de los pocos coches que no se había montado antes o hecho filming day. Barcelona ha sido el primer circuito donde chasis y motor se han encontrado. Muchas expectativas y dedos cruzados en el estreno de un coche completamente distinto al resto en lo que a la aerodinámica se refiere. Si bien el coche que hemos visto en Barcelona no será el definitivo, sí que es evidente que sus rasgos son distintos, definidos por muchos como radicales. Es fascinante ver cómo el ingeniero inglés ha conseguido crear un canal debajo del pontón, pegado al suelo, que no hemos visto en ningún coche y que podría generar un efecto aerodinámico nunca visto que se completa con una ingeniosa colocación de los triángulos en la zona de las suspensiones que ayudará a que el aire fluya hacia atrás. Con un morro más ancho y plano, el Aston Martin ha dejado a todos descolocados.

El estreno el jueves, con Lance Stroll al volante, no fue bueno, ya que, al poco de ver la luz, la criatura se paró, provocando una de las banderas rojas del día. Las cosas fueron mejor el viernes con Fernando Alonso al volante. Lleno de ilusión, como si fuera su primera vez (de hecho, es su primera vez a los mandos de una creación de Adrian Newey), el asturiano pudo comprobar las primeras sensaciones del coche y, aunque los tiempos estuvieron lejos del resto de monoplazas, ya que rodaron con el motor limitado, las primeras declaraciones de Alonso fueron buenas: "El coche responde".

De hecho, durante toda la jornada del viernes, y pese a ir con la potencia limitada, Fernando Alonso fue bajando el crono y no tuvo que lamentar ningún parón en pista. Ahora toca trabajar en la trastienda, analizando todos los datos obtenidos para ajustar la relación entre el chasis y el motor antes de llegar a los segundos test en Baréin las últimas dos semanas de febrero. Allí tendremos más pistas de cómo están las cosas en cada una de las escuderías de la parrilla.