La 'Alonsomanía' nunca muere: Fernando es el tercer piloto más apostado del mundo pese al desastre de pretemporada

Este viernes ha dado comienzo una nueva temporada de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos libres del GP de Australia. Claro que, esta vez, no será un inicio más. La revolución que ha sufrido el reglamento es amplia y profunda. Modificaciones que pivotan sobre cuatro novedades: monoplazas diferentes, aerodinámica activa y fin del DRS, nueva era en los motores (o unidades de potencia) y ajustes deportivos (Q3 más largas, sin puntos por vuelta rápida…).

Fruto de este escenario, manda la incertidumbre. En el caso de los españoles, también los malos augurios, especialmente para Fernando Alonso, víctima de los serios problemas que ha generado la fabricación del motor. Honda ha estado muy lejos de las exigencias y, pese a que Aston Martin (con Adrian Newey a la cabeza) había puesto todos sus esfuerzos de 2025 en la preparación del coche de 2026, la pretemporada ha sido un desastre.

Pero Fernando Alonso siempre será Fernando Alonso. ‘Magic’ tiene algo. Es un hechicero al volante. Una suerte de embrujo que hace que el planeta entero confíe en él incluso sin apenas elementos objetivos a los que aferrarse. Da igual. La Alonsomanía es una cuestión de fe. Y lo demuestran los datos. En todo el mundo, el piloto asturiano es el tercero en acaparar el mayor volumen de apuestas hechas en Betfair a qué piloto será campeón del mundo.

Alonso, el tercer favorito de los aficionados

El titular parece una utopía. Si ya es de por sí complejo pensar que Alonso, en estas condiciones pueda ganar sólo una carrera, imaginen el campeonato. Nadie lo contempla. O casi nadie. Da igual. Los alonsistas creen. Y eso es lo que importa.

Betfair ha analizado el número de pronósticos que han hecho sus usuarios a lo largo y ancho de todo el planeta y el resultado es sorprendente. En primer lugar, destacado, está Max Verstappen. El neerlandés arrasa. Él solo se lleva el 50,87% de las apuestas realizadas. Mad Max es un valor seguro, como se pudo comprobar la pasada temporada, cuando -pese a un inicio horrible- mantuvo contra las cuerdas hasta el final a McLaren y a Lando Norris, a la postre, campeón.

A partir de ahí, las sorpresas. En el caso del inglés Lewis Hamilton, relativa. Porque el siete veces campeón del mundo (la última, hace ya seis años, en 2020) ha insuflado ciertas esperanzas con una buena pretemporada con Ferrari. Il Cavalino Rampante no está entre los mejores coches de esa puesta a punto, pero no sería descabellado pensar que podría estar en la batalla. Hamilton acapara el 13,27% de apuestas a qué piloto ganará el Mundial.

En tercera posición para completar el podio, ahí sí, emerge Fernando Alonso, muy cerca de Hamilton. El asturiano acapara el 10,22% de las apuestas en todo el mundo en Betfair a quién se llevará el campeonato.

El número es una sorpresa no sólo por la mala pretemporada de Aston Martin, sino porque está por delante de otros pilotos llamados a tener mejor campeonato. Leclerc, también de Ferrari, es cuarto, con un 5,61% de los pronósticos (la mitad casi que Alonso) y Lando Norris, vigente campeón, completa el top-5 con un 4,12% de apoyos.

Esta tabla muestra el top-5 de pilotos que han acaparado más pronósticos en todo el mundo a campeón de pilotos de 2026:

Piloto % de pronósticos en todo el mundo Max Verstappen (Red Bull) 50.87% Lewis Hamilton (Ferrari) 13.27% Fernando Alonso (Aston Martin) 10.22% Charles Leclerc (Ferrari) 5.61% Lando Norris (McLaren 4.12%



¿Qué dicen las cuotas?

Estos movimientos contrastan con lo que dicen las cuotas. Esto es, las opciones de ganancia en función de lo apostado. Estas cuotas se elaboran mediante cálculos estadísticos, matemáticos y deportivos realizados por los traders, especialistas que establecen siguiendo una fórmula científica los favoritos a que un evento suceda. En este caso, a que un piloto gane el campeonato de Fórmula 1.

Éste es el top-10 de las apuestas a ganar el campeonato de F1 en 2026.

Piloto % de opciones de ganar el Mundial según las cuotas de Betfair George Russell (Mercedes) 27,17% Max Verstappen (Red Bull) 20,38% Charles Leclerc (Ferrari) 13,59% Lewis Hamilton (Ferrari) 11,65% Kimi Antonelli (Mercedes) 10,19% Lando Norris (McLaren) 8,15% Oscar Piastri (McLaren) 6,79% Fernando Alonso (Aston Martin) 3,26% Isack Hadjar (Red Bull) 1,09% Pierre Gasly (Alpine) 1,09%

En estos pronósticos, el favorito en verdad es George Russell, piloto de Mercedes, escudería que ha impresionado durante la pretemporada. El inglés tiene un 27,17% de probabilidades de ganar el campeonato.

Pero es curioso porque Russell no cuenta con el apoyo de los usuarios de Betfair, que prefieren antes otras opciones. Verstappen, el favorito (por goleada) de los usuarios, es la segunda opción de las cuotas, con una probabilidad de llevarse el campeonato del 20,38%. En este apartado, Alonso apenas tiene el 3,26% de llevarse el campeonato.