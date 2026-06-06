Kimi Antonelli logra en Mónaco su cuarta pole del curso

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha logrado este sábado la pole position para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) saldrá duodécimo en la parrilla dominical y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará desde el vigesimoprimer puesto.

LA PEDAZO DE POLE DE ANTONELLI EN MÓNACO 😍 MENUDA VUELTA#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/DmLpfd2pYR — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2026

En el circuito urbano del Principado, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) mostró buena cara y estuvo seguido en los puestos cabeceros por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por el cada vez menos sorprendente Kimi Antonelli, si bien el habitual acelerón de los últimos compases tuvo que esperar por un accidente de Gabriel Bortoleto (Audi).

¡LO DE ANTONELLI ES UNA AUTÉNTICA LOCURA! ¡NI EL MEJOR VERSTAPPEN PUEDE CON ÉL QUÉ SALVAJADA LO DE ESTE CHAVAL 🔥🔥🔥🔥🔥#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/14B44qC4VG — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2026

El brasileño tocó el muro en la chicane, rompió la dirección de su coche y provocó que hubiera bandera roja en pista con 2:11 todavía por gastar en el reloj, truncando cualquier sueño de mejorar entre los menos destacados del pelotón; tal fue el caso de Fernando Alonso, en un bólido que le sigue dando muchos problemas y que le hizo quedarse cribado.

Igualmente se quedaron sin pasar a la Q2 el francés Esteban Ocon (Haas), el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el inglés Oliver Bearman (Haas), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin). Se salvó Carlos Sainz porque in extremis hizo una vuelta de 1:14.348, mejorando en el último sector.

ESTA VUELTA DE CARLOS SAINZ ES UNA AUTÉNTICA LOCURA 😍#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/2BEJj1hV0S — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2026

Esa salvada con los semáforos ya apagados metió al madrileño en la Q2 como décimo mejor piloto, pero esa alegría no se confirmó porque empeoró en la siguiente tanda sobre el asfalto monegasco y quedó cribado junto a su compañero en la escudería Williams, el tailandés Alexander Albon.

Tampoco continuaron el alemán Nico Hülkenberg (Audi), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) ni Bortoleto, que no había podido regresar tras su percance. Entre los 'gallitos', Leclerc atacó con 1:12.928, el inglés Lando Norris (McLaren) replicó con 1:12.919 y poco tardó Antonelli en batirlo con 1:12.778.

Pero fue Max Verstappen quien, con 1:12.449, lideró la tabla de tiempos y renovó energías de cara a una Q3 donde los hombres fuertes del Mundial apretaron. Norris paró ahí el cronómetro en 1:12.765, Lewis Hamilton lo hizo en 1:12.553, Antonelli en 1:12.375 y Verstappen se colocó a 0.001 de distancia del italiano, a la espera de que Leclerc hiciese intentona.

A pesar de salir mal de la famosa curva Rascasse, el piloto local hizo vuelta en 1:12.351 y obligó a que los demás incrementasen el nivel cuanto antes. Probó suerte el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), pero fue Verstappen quien merodeó la 'pole' con su 1:12.094 hasta que Kimi Antonelli, actual líder del Mundial, atrapó la posición de privilegio con 1:12.051.