El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha concedido una entrevista a TV3 en la que, entre otros temas, se ha referido a la renovación de Ousmane Dembélé. Laporta dice que tiene una "buena relación" con el jugador y que éste "quiere quedarse".

"Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos una relación muy buena con él, y para nosotros es un pedazo de jugador y queremos que se quede. Pero son situaciones que requiere una negociación, los representantes quieren lo mejor para el jugador, a veces yo les hago entender que lo mejor no es sólo el dinero y espero que se quede", apunta el dirigente azulgrana.

Además, no duda a la hora de elogiar al jugador galo desde un punto de vista personal: "Soy un entusiasmado de Dembélé, para mí es mejor que Mbappé y me gustaría mucho que se quedase".

Menos optimismo mostraba Laporta a la hora de opinar sobre la posible presencia de Ansu Fati en el duelo clave del próximo miércoles ante el Bayern en Múnich, donde el Barcelona se jugará su presencia en los octavos de final de la Champions y que se disputará a puerta cerrada por la situación del coronavirus que se vive en Alemania. "Es algo que tendrán que decidir los médicos, pero creo que está complicado", revelaba.

Respecto a la situación de la actual plantilla que dirige Xavi Hernández, reconoce que "intentaremos reforzar la plantilla si el entrenador lo pide, y nos lo ha pedido, pero no tenemos margen salarial en estos momentos y si no lo tenemos no podemos fichar, y hay que dejar trabajar al director de fútbol".

Uno de los futbolistas que suenan como futuro jugador azulgrana, Ferran Torres, fue otro de los nombres que aparecieron en la entrevista: "Es un jugador como muchos otros que la dirección de fútbol tiene enfocado y ya veremos cómo va. La dirección de fútbol tiene que estar preparada para lo que pida el entrenador".