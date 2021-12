Leonardo reconoce "tensiones" con Sergio Ramos en el PSG

Leonardo, director deportivo del PSG, tiene muchos frentes abiertos y ninguno pinta bien para él y para el PSG. El tema Kylian Mbappé, su renovación estancada y su más que probable fichaje por el Real Madrid copan los titulares, pero hay casos como el de Sergio Ramos que también están dando quebraderos de cabeza al exjugador galo. En una entrevista para Europe 1, Leonardo ha valorado todos estos asuntos.

Salida de Mbappé

"Mbappé está tan cómodo en su rol de mejor jugador del mundo que nada de lo que le rodea realmente influye en su rendimiento, en su vida diaria o en su estado de ánimo. Este año está todavía más fuerte. La gente pensará que lo decimos porque queremos renovarle, pero no es así. Va más allá del interés del club. A los 22, casi 23 años, Kylian ha alcanzado una madurez increíble. Todo el mundo lo sabe, queremos mantenerlo el mayor tiempo posible. Es una situación muy especial porque estamos hablando del mejor jugador del mundo que, ahora mismo, está llegando al final de su contrato. Siempre hemos tenido una relación muy directa con su familia, ya sea con Fayza (su madre) y Wilfrid (su padre). Se podría decir que ha habido momentos en los que las relaciones han sido más acaloradamente, pero eso forma parte de la construcción de una relación. Si decide quedarse, lo hará porque tenemos ganas de que siga. Creo que todavía tenemos posibilidades de renovarlo. Creo en ello".

Lesión de Sergio Ramos

"No esperábamos estar cuatro o cinco meses sin Ramos. Sabíamos que arrastraba lesiones de la temporada pasada y que teníamos que gestionarlas. Es cierto que ha habido sorpresas. Hubo algunas tensiones, nos obligamos a prepararnos y luego retrocedimos. Pero hoy está realmente en el camino correcto. En términos de presencia, mentalidad, personalidad sería realmente importante tenerlo con nosotros en la segunda mitad de la temporada"

Messi y su inicio de año

"Leo Messi es indiscutible para mí. Si te pones a discutir sobre Messi es que no sabes nada de fútbol. No podemos dudar. Si miras los números de Messi, sus seis primeros meses son increíbles. Él y Mbappé han participado en casi todos los goles del club. Es decisivo. No llevamos a Messi a lucirse en cada partido. Con él somos más competitivos. Puede decidir en cada partido. ¿Quién dijo que tenía que correr 12 kilómetros por partido? Lleva 20 años jugando de la misma manera. La cosa cambia cuando tienes a otros jugadores a su lado. Pero es adaptable porque es un genio y los otros genios tienen que adaptarse a él. Pero está aquí, pasó 20 años en el mismo lugar y lo trajimos a los tres días. ¡Tres días! Fue completamente inesperado para él. Los que creen que anda son los que buscan problemas. Incluso Idrissa Gueye, que corre 15 kilómetros por partido, anda en el campo"

Pochettino y Zidane

"Pochettino llegó cuando teníamos problemas. Le dijimos que queríamos desarrollar cosas y que teníamos tiempo. Después, eliminamos al Barcelona y al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. Perdimos contra el Manchester City (en las semifinales), pero estábamos metidos en la idea de la temporada. Luego llega el verano y hacemos lo que todo el mundo ya sabe. Así que vuelve a empezar la temporada con una plantilla que no es que fuera grande, es que era muy grande. Construir algo, poner a todo el mundo en su justa medida y espacio, es difícil. Incluso con los jugadores que tenemos, no se hace así. Se necesita tiempo para todos, para darles esa sensación de estar cómodos. Todas las cosas que pensábamos de él (cuando llegó), siguen existiendo. No hemos tenido nunca contactos con Zidane ni ningún otro entrenador. Con Tuchel, antes de hablar con Pochettino, no habíamos hablado con ningún otro. Nunca hemos contactado a Zidane"