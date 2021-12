Ancelotti se muerde la lengua con Isco: "Es un tema complicado"

Carlo Ancelotti no quiere líos y mucho menos los quiere en la previa de un partido como el que mañana enfrenta al Real Madrid con el Athletic Club en San Mamés. Por esa razón, el técnico italiano ha regateado como ha podido las preguntas sobre Isco o Hazard en la rueda de prensa previa a dicho encuentro.

Ausencias por lesión y covid

"Un partido muy difícil, que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho. Tenemos bajas, pero puede ser una oportunidad para nosotros para demostrar la calidad de la plantilla"

Papel de Hazard

"Tengo que verlo. Ha jugado un partido entero y hay que evaluar. Ayer estaba bien, con trabajo de recuperación. Hoy se entrena y veremos. Está claro que no es un extremo que juega por fuera, que le gusta la banda izquierda por detrás del delantero. Es cierto que nunca ha jugado en la línea porque estaba Lucas, pero es verdad que quiere jugar por detrás del delantero y yo quiero que esté cómodo"

Modric, negativo, pero con síntomas

"Creo que necesitamos más claridad en este sentido. Es verdad que Modric no se entrena porque no está bien, aunque sea negativo, tenemos que esperar que se encuentre mejor. Tenemos siete días de vacaciones que vendrán bien"

Cansancio de Vinicius

"No veo cansancio y va a jugar mañana. Tiene ganas, está motivado y para nosotros es muy importante para un partido como el de mañana. Tenemos que meter la misma energía"

Caso Isco

"Es un tema complicado, a nivel personal, técnico... El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro porque el equipo sin él ha demostrado mucho. Se han quedado todos más afectados: Isco, Nacho, Valverde, Camavinga, Marcelo.... Esta buena racha les ha afectado en el sentido que no han tenido minutos. Pero a nivel profesional no hemos tenido enfrentamiento, no me enfadé con él como se ha dicho, han aceptado que el equipo lo ha hecho bien pero se están entrenando bien y esperando una oportunidad. Ahora Isco no puede jugar por mañana por mala suerte (covid) y podía haber sido importante para él este partido"