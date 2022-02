Ancelotti: "Vinicius ha bajado el nivel, como todo el equipo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confiesa que el equipo ha "bajado el nivel" y admite que la "crítica está justificada" por la derrota en Liga de Campeones contra el PSG, aunque se muestra convencido de remontar la moral blanca en el encuentro contra el Alavés, correspondiente a la vigesimoquinta jornada de LaLiga Santander que se disputa este sábado (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu.

"He de ser honesto, hemos jugado muy mal contra el PSG, y lo que habitualmente hacíamos ha salido mal. Hemos tenido una mala noche, pero esto no me preocupa porque sé la calidad y la personalidad que tienen los jugadores", ha dicho Ancelotti este viernes en rueda de prensa la víspera de recibir al equipo vitoriano.

La crítica por el mal juego es, según el técnico italiano, "justificada" porque el equipo lo ha hecho "mal". "El primer crítico soy yo. El planteamiento no ha sido bueno y tengo que asumir la responsabilidad. La crítica tienes que entenderla y justificarla. Muchas me hacen pensar, pero otras son tonterías. La crítica está muy bien, las tonterías, no", subrayó.

En este sentido, Ancelotti valoró que la mala racha de Vinicius Júnior, que enlaza seis partidos sin marcar, no es más que el reflejo del resto del grupo. "Le está pasando lo que al equipo: hemos bajado el nivel y el ritmo. El equipo está físicamente bien. Hemos encajado goles en los últimos minutos, pero es algo que te puede pasar y no era por un bajón físico. Vinicius ha tenido un mes de enero muy intenso y ahora en las próximas tres semanas bajamos el número de partidos y tendrá más efectividad", auguró.

Con tan solo un tanto marcado en los últimos cuatro partidos, el Real Madrid ha bajado una eficacia que Ancelotti está "evaluando" junto a su cuerpo técnico. "Tenemos que acertar más, pero vuelve el delantero principal (Benzema), que ha marcado muchos goles. Cuando Karim está bien todo va mejor. Ahora que se ha recuperado nos va a ayudar a arreglar este tema", señaló.

"Mbappé nos hizo mucho daño"

Pese a la derrota de París, el de Reggiolo confía en su plantilla para revertir la eliminatoria y eludió pronunciarse sobre el posible fichaje de la estrella del PSG Kylian Mbappé. "Esta sigue siendo una plantilla muy competitiva. Está claro que el club piensa en el futuro y cada año intenta hacer una plantilla mejor", indicó.

Entre proyecto deportivo y posible sueldo estratosférico para el francés por parte del PSG para convencerle, el entrenador italiano manifestó que a él le "pagan mucho" y se declaró "un privilegiado". "Lo que me gusta no es el dinero que gano sino lo que hago. He hablado con el presidente y coincidimos en que estamos dolidos, pero somos muy honestos. Hemos jugado muy mal, la imagen no ha sido buena. El problema menor es el resultado porque lo podemos cambiar. Un 1-0 no es tan malo, es la mejor cosa del martes", aseguró.

De todos modos, admitió que Mbappé les hizo "mucho daño". "Tenemos tres semanas para pensar cómo arreglar el partido de vuelta contra él. ¿Cómo he dormido? El miércoles fue un día complicado, ayer fue mejor, hoy tengo mucha confianza y mañana vamos a ganar", afirmó respecto al partido contra el Alavés.

Al conjunto vasco lo definió como un equipo "con ritmo" e "identidad" que llega al Bernabéu "en un momento particular" después de una derrota que les ha "dolido". "Somos conscientes del mal partido que hemos hecho. Es un momento importante de la Liga, tenemos ventaja y queremos seguir con esta ventaja", destacó.

Lo que ha cambiado en las últimas semanas es que el Real Madrid, desde un 'bloque bajo', "era capaz de hacer una transición con un pase rápido y movimientos a la espalda". "En los últimos tiempos hemos tenido dificultades para jugar más vertical. No hemos cambiado la estrategia, solo hemos tenido más dificultad con la salida de balón desde atrás", explicó.

Ancelotti recalcó que "nunca" dijo que el Real Madrid iba a ganar la Liga de Campeones sino que prometió "competir" contra los mejores equipos del continente. "Hemos competido contra uno de los mejores equipos de Europa jugando mal y dentro de tres semanas vamos a competir más", sentenció.