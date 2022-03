Diego Pablo Simeone sabe que ganar en Sevilla al Betis le daría al Atlético un empuje tremendo de cara a recuperar los puestos Champions que siempre tienen marcados como objetivo mínimo del curso. Con bajas, pero con mejores sensaciones, el Cholo ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque que tendrá lugar en el Benito Villamarín.

Al Cholo le han preguntado en sala de prensa por el nuevo rol de Luis Suárez, que ha pasado de ser titular en todos los equipos en los que ha jugado a ser ahora mismo un futbolista que alterna el hecho de ser titular con suplencias o incluso partidos sin jugar. Simeone ha puesto de ejemplo a Fernando Torres.

"He tenido fortuna como entrenador. Me ha tocado entrenar a Torres, que lo ganó todo y siempre entrenaba aunque no jugara. Estoy viviendo con Suárez lo mismo, Comprometido y siempre vigente para cuando le toque jugar", comentó el Cholo.

Por otro lado, Simeone habló de la cantera, la cual fue protagonista el otro día eliminando al Real Madrid en la Youth League: "Hay camadas mejores que otras para competir. Hemos tenido situaciones lindas: Thomas, Saúl, Lucas... dieron cosas muy importantes. A mejor competencia del B tenemos soluciones. En la Youth League hay chicos que lo están haciendo muy bien con Fernando y marcando el camino del club".

Cabe destacar también los elogios del técnico argentino al Betis y la lucha entre rojiblancos y verdiblancos por la Champions: "Seguimos en esta Liga de 14 partidos. Afrontamos a un rival que está muy bien. Pellegrini está haciendo un trabajo extraordinario. Ha logrado su juego, su dinámica, su forma de jugar. Y el Betis lo desarrolla a la perfección. Lo admiro mucho. Nos ha marcado a todos los que llevamos años. Su equipo refleja esa sensibilidad con sus equipos".