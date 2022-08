La ausencia de un delantero centro que pueda sustituir a Karim Benzema, tras comunicar Carlo Ancelotti a Mariano Díaz que no cuenta con él esta temporada, no provocó una petición del técnico italiano de un nuevo fichaje y al francés se le escapó la risa cuando trasladó la responsabilidad de decisión a otros focos del club.

"Delanteros tenemos muchos, una lista buena de delanteros con Karim, Mariano, Hazard, Rodrygo, Asensio, Vinícius. Es claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo del momento afecta al equipo, pero soluciones alternativas tenemos", reconoció Ancelotti en rueda de prensa.

"Sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un delantero que pueda hacerlo. Como se constipe... nos adaptaremos", añadió Ancelotti provocando la risa de Benzema a su izquierda en la comparecencia en el Olímpico de Helsinki.

El delantero francés esquivó la pregunta y no dio su opinión sobre la necesidad de un 9 puro en la plantilla. "Si el Madrid necesita un delantero no lo sé, no estoy para responder a esto porque hay muchos jugadores que pueden jugar de delanteros. Es cosa del entrenador y el presidente".

Por otro lado, Carlo Ancelotti, confirmó que el equipo titular que dispute ante el Eintracht la final de la Supercopa de Europa, será el mismo que se proclamó campeón de Europa ante el Liverpool.