El caso de Vinicius está dando mucho que hablar, lo que ocurrió el pasado domingo en Mestalla ha generado muchas opiniones y debates. El último en sumarse al tema de Vinicius fue Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

El técnico de Sampedor se mostró muy poco esperanzado con que España logrará terminar con el racismo y lanzó una pulla a LaLiga. "El racismo es un problema en todos lados, Espero que esto sirva para dar un paso más contra el racismo en España, pero, conociendo el país, no soy muy optimista. En LaLiga deberían aprender de la Premier League, aquí son más contundentes", explicó.

Estas declaraciones fueron de Manchester hasta la ciudad deportiva del FC Barcelona, donde Xavi compareció en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca. Al entrenador del Barça le preguntaron sobre los comentarios de Pep, algo por lo que Xavi mostró su desacuerdo con Guardiola.

"El racismo es un tema educacional. Si nos quedamos como estamos, no avanzaremos, pero si el otro día se para el partido y se van para casa, estamos educando. El insulto no es normal", explicó Xavi. El entrenador del club azulgrana dijo que la responsabilidad de que esto ocurra es por cómo está todo actualmente gestionado. Además decía que hay que educar a las nuevas generaciones para que no vean que insultar a alguien sea normal.