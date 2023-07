El Al-Nassr sancionado sin poder fichar durante tres ventanas

La FIFA ha sancionado al Al-Nassr de Cristiano de Ronaldo sin poder fichar nuevos jugadores. Todo esto se debe a un altercado con el Leicester, al que le deben dinero por el traspaso de un jugador.

Todo esto se remonta al 2018, cuando el Al-Nassr fichó al delantero nigeriano Ahmed Musa, por este fichaje el club saudí debía pagar a los Foxes poco más de 15 millones de euros, ahora la FIFA afirma que al equipo de Cristiano Ronaldo le falta por pagar 460.000 euros más intereses en complementos relacionados con el rendimiento del jugador.

El fallo de la FIFA se publicó en octubre de 2021 y se avisó al Al-Nassr que si no pagaban al Leicester lo que faltaba se les impondría una prohibición para poder fichar. Ahora se piensa que el club saudí no cumplió y se les ha impuesto esta prohibición, la cual aplica a trasferencias nacionales e internacionales, por lo que no podría registrar a sus fichajes estrella del extranjero. El fallo decía que dicha prohibición daría cuenta de tres ventanas de transferencia.

Ante esto, el Al-Nassr ha sugerido que esto ocurrió antes de que el club fuera adquirido por parte del Fondo de Inversión Público (PIF). Se asegurarán de que esto no vuelva a suceder y el pago de Musa se hará al Leicester de inmediato para poder levantar la prohibición.