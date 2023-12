El Real Madrid de Brahim Díaz no falla ante el Granada (2-0)

Tenía que ganar y ganó el Real Madrid. Lo hizo el conjunto de Ancelotti que saltó al campo con la presión de haber visto ganar al Girona remontando ante el Valencia. No fallaron los blancos y se impusieron al Granada con un partido sobresaliente de Brahim Díaz, que marcó el primero y generó el segundo.

Primera parte buena del Real Madrid con mucho dominio y sobre todo con la sensación de que con poco iba a conseguir mucho. Así fue. Brahim se hizo con todos los focos gracias al gol que marcó mediada la primera parte y con un taconazo tremendo que dejó a Bellingham con opciones de hacer el 2-0. No lo hizo el inglés y el partido siguió abierto a pesar de que el Granada estaba inoperante.

El paso de los minutos fue asentando aún más al Real Madrid que tuvo todo el tiempo el balón en sus pies. Con un poco más de acierto seguramente se habrían llevado un premio mayor, sin embargo, ningún balón colgado ni filtrado al área tuvo luego una buena resolución.

La primera parte acabó con un posible penalti sobre Bellingham que el colegiado González Fuertes no decretó al interpretar que el defensor, antes de barrer al inglés, había tocado el balón.

Ya en la segunda parte llegó el 2-0. Brahim se metió muy bien dentro del área cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid para crear juego y ocasiones, su pase lo desaprovechó primero Bellingham solo ante el portero, pero llegó Rodrygo al rechace y marcó el 2-0. El partido quedaba sentenciado con el tanto del brasileño y las dudas madridistas se disipaban.

El que no tuvo su día nuevamente fue Joselu. No tuvo ocasiones el 9 y las pocas veces que se asoció con sus compañeros no lo hizo bien. Carvajal fue cambiado al descanso.