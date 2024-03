Las explicaciones de Luis De la Fuente sobre Brahim

Luis de la Fuente, seleccionador español, explicó las razones por las que no llamó a Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, conociendo el interés de Marruecos en citar al futbolista malagueño. Todo ello después de dar la siguiente lista de convocados para los dos próximos amistosos de España:

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham) Jesús Navas (Sevilla), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic), Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (Barcelona), Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Gayà (Valencia).

Centrocampistas: Rodrigo (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián (PSG), Sancet (Athletic) y Baena (Villarreal).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Dani Olmo (RB Leipzig), Oyarzabal (Real Sociedad), Sarabia (Wolverhamtpon), Gerard Moreno (Villarreal), Joselu (Real Madrid) y Morata (Atlético).

Sobre Brahim, De la Fuente mantiene su discurso: "La decisión la toma Brahim antes del 1 de marzo que facilito la prelista. Lo tenía claro. Cuando un jugador quiere estar, aquí está, y si no quiere estar se acepta con absoluta naturalidad. Cada uno está donde quiere estar. Le tengo mucho cariño, soy el seleccionador que más le ha seleccionado".

El seleccionador, enfadado, respondió a varias preguntas sobre el tema: "No le llamo porque era imposible traerle. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades porque no hay convocatorias. Es lo único que podía hacer. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Ha decidido jugar con Marruecos y total respeto".