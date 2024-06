El estilo Barcelona queda en ridículo: el filial no asciende por un error histórico

El Córdoba CF ya es equipo de Segunda División tras ganar 2-1 al filial del Barcelona en una eliminatoria a doble partido que se decidió en el Nuevo Arcángel. Eso sí, el gol histórico que les devuelve a la categoría de plata del fútbol español pasará a la historia por ser, irónicamente, una jugada muy del estilo FC Barcelona.

Esta fue la jugada en cuestión:

✅Narrar el gol del ascenso del Córdoba pic.twitter.com/hxqPx2Ae4z — Fernando López 🎙 (@FernanLopezMun) June 23, 2024

En la imagen se puede ver la obsesión del equipo culé por sacar el balón jugado y eso les acaba costando un mal pase y gol en contra que les dejó sin el ascenso a Segunda División. La fiesta en el Arcángel tuvo alguna que otra risa por esta forma de anotar el tanto decisivo.

Ahora queda por ver si Rafa Márquez seguirá en el banquillo o si habrá cambio de rumbo para todas las partes. "Hay muy buena relación con el club. Yo estoy contento, ellos están contentos. Es simplemente ver si podemos llegar a un acuerdo…y ver si en el camino no me sale algo quizás más arriba. Han sido dos años muy buenos, con aprendizaje. Ya lo hablaremos estos días. Tengo que seguir aprendiendo, pero si sale algo importante más arriba habría que analizar. No tengo prisa de tener que elegir algo que quizás no me convenza y prefiero seguir aquí. Estoy muy abierto a lo que hablemos con el Barça, darle prioridad", comentó el mexicano.