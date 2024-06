El tremendo palo de Gündogan a Xavi Hernández

Ilkay Gündogan, capitán de la selección de Alemania, está firmando una Eurocopa notable. Es uno de los líderes -junto a Kroos y Müller- de su selección y en el terreno de juego se le ve suelto y cómodo. Justo antes de conseguir el pase a cuartos de final -venció Alemania 2-0 a Suiza- el centrocampista concedió una entrevista a The Athletic (Times), en la que valoró su rendimiento con la selección anfitriona de la Eurocopa, comparándolo con el juego en el City y en su primera temporada en el Barça.

Como siempre, Ilkay fue claro y contundente y no se mordió la lengua. De hecho, el alemán con origen turco, llegó a admitir que jugar en el equipo azulgrana ha sido "caótico".

Señaló, sin nombrarle, a Xavi Hernández como el culpable del caos táctico, con constantes cambios de posición, que vivió en su primera etapa en la Ciudad Condal. Todo lo contrario a lo que vivió durante siete temporadas en el City o en la selección teutona :"Con el Barcelona, jugué en todos los lugares donde me necesitaban, así que ha sido un poco caótico, con muchos cambios de posición- He tenido que adaptarme constantemente. A veces, jugar bien también implica saber en qué posición juegas, quién juega a tu alrededor y sentirse cómodo con eso. En la selección, me siento muy cómodo en el campo con mis compañeros y en mi posición".

Gündogan nunca ha ocultado que Xavi no le convence. Aún resuena en el vestuario el dardo envenenado que mandó a su equipo tras perder el Clásico contra el Real Madrid en Montjuic allá por el mes de octubre. La falta de ambición que trasmitía a sus jugadores el entrenador de Tarrasa era algo que escamaba a Ilkay. Tampoco olvidará fácilmente Araujo la histórica tajada que pegó el alemán contra su compañero por dejar al equipo con 10 en la vuelta de los cuartos de final de la Champions frente al PSG.