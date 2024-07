Tremendo enfrentamiento entre Javier Clemente y Juanma Rodríguez. No es ni mucho menos el primer rifirrafe entre el exseleccionador español y el director y presentador de El Primer Palo, en esRadio, ni a buen seguro que tampoco será el último.

Este lunes, durante su intervención en el programa En boca de todos de Cuatro, Clemente atizó a Juanma asegurando que antepone el club del que es reconocido seguidor, el Real Madrid, a la selección española porque "el seleccionador no lleva a los que son del Madrid", aunque lo cierto es que Luis de la Fuente llevó a la Eurocopa, brillantemente ganada por España, a Dani Carvajal, Nacho Fernández y Joselu Mato.

Pero no sólo eso, sino que además el Rubio de Baracaldo se refirió al colaborador de El Chiringuito como "periodista gordito que tiene la cabeza muy grande".

"Y luego hay uno gordito", decía exactamente Clemente sobre Juanma Rodríguez, si bien es cierto que no lo citó en ningún momento, "que tiene la cabeza muy grande que dice que no es de la selección porque no van los del Madrid".

La respuesta de Juanma

Juanma Rodríguez no tardó en responder horas después en la edición de El Primer Palo de este martes 16 de julio. "Vamos a abrir la tumba de la momia de Javier Clemente, aunque a diferencia de Howard Carter yo no me encuentro con cosas maravillosas, sino con cosas muy cutres", empezó diciendo el periodista, que se dio por aludido por el técnico vasco: "Tengo que ser yo porque mis compañeros en El Chiringuito son todos fitnetss, altos y esbeltos".

"El mismo gordito cabezón que te llevó en coche de tu hotel de Madrid hasta El Tiemblo (Ávila). Menudo viaje me diste, colega", continuaba diciendo Juanma a Clemente. "Haces un argumento ad hominem; si no sabes lo que es, vas a Google y lo buscas. También me podrías haber llamado calvo. ¡Que tú me llames cabezón! No sé, debe de ser humor vasco", explica.

Y no tardó el periodista en ir al meollo de la cuestión: "Yo no he dicho que no quiera a España porque no lleve a jugadores del Madrid. Lo que digo es que no vibro con la selección española (...) En la génesis de este trauma mío, que empiezo a solucionar, te encuentras tú, Javier Clemente. Tú sí que fuiste un foco de enfrentamiento y división".

"¡Que hables tú de enfrentamiento! Es la tercera vez que me insultas: en la primera, en la COPE, eras el comentarista estrella de la cadena y no se te podía decir nada: ‘No, Juanma, no’; la segunda vez, en La Sexta, no te respondí por educación, algo que tú no tienes. ¿Amor a la selección? ¿Clemente? ¿Tú? ¿A mí? ¿Amor a la nación? ¿Es de eso de lo que me estás hablando tú, en serio?", añadía el director de El Primer Palo.

Acusado de retirar la bandera de España

Pero aún hubo más, pues Juanma quiso sacar a colación el libro escrito en 1996 por los periodistas Jesús Alcaide y Rafael José Álvarez, llamado Clemente, la discordia nacional, en el que acusan al vasco, durante su etapa como entrenador del Atlético de Madrid (1989-90), de haber ordenado retirar una pequeña bandera de España de las mesas de los jugadores rojiblancos, en una cena de la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

"¿Es cierto lo que dicen Alcaide y Álvarez? Porque yo los conozco bien y lo que dicen va a misa. ¿Es verdad eso? ¿Ordenaste que se retirase la bandera de España? Acláralo o desmiéntelo", le reta Juanma a Javi Clemente.

"Los kilos se quitan, yo ya lo he hecho varias veces. Lo de la cabeza es más complicado", continúa el periodista. "Como buen supremacista que eres", le dice el comunicador al entrenador, "te sobran quienes no son como tú. En Baracaldo todos sois Brad Pitt. Hasta que llegue el día en el que puedas acabar con ellos, tendrás que seguir aguantándolos. Este gordito te vuelve a preguntar: ¿Ordenaste que se retirase la bandera de España?".

"¿Amor a España? ¿Tú? ¡Hombre, Clemente, por favor!", terminaba diciendo Juanma Rodríguez para "cerrar por ahora la tumba de la momia de Clemente".