Las demoledoras conclusiones de la Guardia Civil sobre el pago de 7,6 millones de euros del F.C. Barcelona a Negreira

La Guardia Civil ha culminado la investigación sobre el pago de 7,6 millones de euros del F.C. Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal o falsedad documental. Entre los investigados se encuentran Negreira y su hijo Javier Enríquez; los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep María Bartomeu; o los exdirectivos de la entidad Albert Soler y Óscar Grau.

Un informe de la Guardia Civil de 170 páginas remitido al juez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "en este momento de la investigación NO ha quedado acreditado que los pagos efectuados por el Fútbol Club Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira y a Javier Enríquez, en el período correspondiente entre 2001 y 2018, tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos ‘asesoramientos’ en materia arbitral. No se ha acreditado el destino final de ‘informes arbitrales’ confeccionados en el período 2014-2018 por Javier Enríquez al FCB ni se ha constatado la utilización de los mismos por parte de ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico".

"Queda demostrado tras las pesquisas realizadas en virtud del este procedimiento, que el FCB realizó pagos a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira mientas éste era vicepresidente del CTA. Hasta el momento, no consta ningún contrato suscrito entre el FCB con José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, ni con las sociedades a ellos vinculadas. Los mecanismos internos del Fútbol Club Barcelona no detectaron irregularidades en los pagos objeto de investigación. Parece relevante indicar que los mismos cesaron en el momento (2018) en el que Negreira fue cesado como vicepresidente del CTA", añade.

"No consta que, tras la Inspección Tributaria que efectuó la AEAT al Fútbol Club Barcelona, este Club entregara algún contrato de prestación de servicios suscrito con las mercantiles NILSAD SCP y DASNIL 95 SL., y, por tanto, no hay constancia de soporte contractual a esos pagos. El FCB no acreditó ante la inspección tributaria la realidad del servicio prestado por NILSAD y DASNIL. Tras esto, y por considerarse por la Inspección Tributaria como una "mera liberalidad", el FCB se allanó a las propuestas de liquidación de IS y del IVA", recalca el informe.

"Según el informe de comunicación de indicios de posibles ilícitos que elaboró la AEAT y que fue entregado a la Fiscalía, en dicho documento se informa que el total de pagos realizados por el FCB en el periodo 2001-2018 a las sociedades DASNIL 95 SL, SOCCERCAM SLU y NILSAD SCP superan los 7,5 millones de euros. Tampoco se sabe, ni se ha aportado a la causa, justificación o razón suficiente sobre en qué consistía el asesoramiento prestado por Negreira al FCB. Tal y como informó el FCB al CTA cuando fue requerido para ello: "… los servicios contratados a las empresas investigadas eran de consultoría técnica sobre jugadores de fútbol de categorías inferiores para la Secretaría técnica del club, ampliándose posteriormente a la evaluación técnica de árbitros para el primer y segundo equipo del FCB…", apunta la Guardia Civil.

"De lo recogido en la investigación de la Fiscalía, uno de los indicios más determinantes no es otro que puede resultar anómalo e incongruente que el FCB pagara al vicepresidente del CTA para garantizar que las decisiones de dicho estamento fueran neutrales. Tomando como premisa y axioma la neutralidad del Comité Técnico de Árbitros en su gestión y decisiones dentro de su área de responsabilidad, no quedaría justificada una transacción económica con origen en un club que formara parte de la competición deportiva para precisamente garantizar la mencionada neutralidad", señala.

"Otra aparente irregularidad es que una parte considerable de los ingresos recibidos en las cuentas bancarias de las empresas controladas por los Enríquez, eran extraídos en efectivo mediante cheques al portador, desconociendo, en estos momentos de la investigación, el destino final de esos fondos", destacan los agentes.

La influencia de Negreira en el CTA y de su hijo

El informe subraya también que "recaía en Negreira la participación directa como comunicador a los árbitros, no sólo de las clasificaciones provisionales, comunicadas en las reuniones físico-técnicas de mitad de temporada, sino la comunicación telefónica a los árbitros de los ascensos cosechados, tanto a la Primera como a la Segunda División".

"José María Enríquez Negreira participaba activamente en todas las reuniones del CTA, permanecía en ellas durante todas las sesiones y se integraba en el staff del comité. Por lo tanto, su figura no pasaba desapercibida ni era un mero cargo estatutario, sino que se relacionaba con el colectivo arbitral en las numerosas convocatorias oficiales. Tal y como lo ha catalogado algún testigo, ‘lo veían como un jefe e imponía respeto’", sostiene el Instituto Armado.

"La influencia del vicepresidente en el seno del CTA se vería reflejada también en la figura de Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, el cual pasó a integrarse en el staff del CTA, y tal y como han manifestado algunos testigos, "todos sabían que era el hijo de Negreira y que estaba enchufado". Javier Enríquez continuó durante varios años adscrito al CTA, circunstancia que aprovechó para incrementar su cartera de clientes con miembros del colectivo arbitral, para después, en el ámbito privado, proporcionar los servicios de coach deportivo", concluye.