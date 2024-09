Argentina sigue de dulce y también su delantero centro titular, es decir, el jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Julián marcó el segundo gol de la albiceleste en el 3-0 ante Chile, correspondiente a las las Eliminatorias Sudamericanas. Disparo desde fuera del área y golazo.

Así fue el golazo de Julián:

EL GOLAZO ESPECTACULAR DE JULIÁN ÁLVAREZ 🇦🇷🤯pic.twitter.com/gi5TXTinYU — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 6, 2024

Julián ya dijo en la previa que jugar con Argentina, a día de hoy, es una gran experiencia por el cariño que reciben tras ganar el Mundial y dos Copas de América. "Lo que venimos haciendo es muy lindo. La gente nos hace sentir eso. Se generó una conexión muy linda. La pasamos muy bien. El grupo está cada vez más fuerte. Por eso lo disfrutamos tanto", comentó ante los medios.

Además, Julián habló del Atlético y de su adaptación con Simeone. Llegarán los goles. "Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible. Me están tratando muy bien en Madrid, los compañeros, el cuerpo técnico, todos... Me dan todas las herramientas para que me sienta cómodo. Todavía me estoy acomodando", sentenció.