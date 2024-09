Caso Negreira: la Guardia Civil no localiza el destino final de 181.500 euros pagados por el F.C. Barcelona

La Guardia Civil no localiza el destino final de 181.000 euros pagados por el F.C. Barcelona. El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en el marco del caso Negreira el pago de hasta 7,6 millones de euros de la entidad blaugrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental.

El hijo de Negreira, Javier Enríquez, facturaba al Barça a través de sociedades que estaban a nombre del fallecido directivo de la entidad blaugrana, Josep Contreras. Concretamente, la empresas de Javier Enríquez, Soccercam SL y Estudio ATD SCP, giraban los cobros al Barcelona a través de las sociedades interpuestas de Contreras Tresep 2014 SL y Best Norton SL.

Un oficio de 4 páginas de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "según la documentación aportada por la Agencia Tributaria, se observa que el Fútbol Club Barcelona declaró haber realizado operaciones con BEST NORTON SL. por un valor total de 181.500 € entre los años 2012 y 2014 (156.090 € en 2013 y 24.410 € en 2014). Sin embargo, tras el análisis, este dinero no ha sido localizado en las cuentas de dicha sociedad".

El Instituto Armado destaca que en un escrito remitido a la Agencia Tributaria, el hijo de Negreira reconoció que facturaba a través de otras empresas con "el propósito de evitar la asociación del club con el apellido ‘Enríquez’, lo cual constituye un claro, indicio de la existencia de una sociedad interpuesta".

"Asimismo, en el mismo periodo (2012-2014), BEST NORTON declaró haber realizado operaciones comerciales con ESTUDIO ATD SCP (propiedad de Javier Enríquez) por un total de 96.800,00 € (48.400,00 en 2013 y 48.400,00 en 2014). Durante el análisis realizado por la unidad, se registraron transferencias a ESTUDIO ATD por un total de 48.400,00 € en el año 2013; sin embargo, se desconoce la cuenta bancaria y el ordenante de las mismas. Posteriormente, el entorno de los Enríquez percibió parte de dicha facturación a través de la sociedad ESTUDIO ATD SCP", añade el escrito.

"Tras analizar los movimientos bancarios de las cuentas de BEST NORTON, proporcionados por IBERCAJA BANCO SA en respuesta al mandamiento del 11/10/2023, no se localizaron los 181.500 € que el FCB declaró ante la AEAT entre 2013 y 2014. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que esta empresa haya facturado al FCB mediante sociedades interpuestas utilizando cuentas bancarias de personas físicas vinculadas al entorno investigado", apuntan los agentes.

"En relación a las personas vinculadas a BEST NORTON SL, esta sociedad es administrada por José María Molinaro y anteriormente figuró como apoderado Josep Contreras, fallecido el 25/12/2022, En cuanto a la sociedad ESTUDIO ATD SCP, figuraría como administrador Javier Enríquez", concluye la Guardia Civil.

El juez acuerda nuevas diligencias

El magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero, que cubre las vacaciones del titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, acuerda a petición de la Guardia Civil "expedir mandamiento judicial dirigido a la sociedad BEST NORTON SL y sus representantes a fin de que con carácter URGENTE aporten la siguiente información: número de cuenta en la que se recibieron los ingresos procedentes del FCB, detallando titulares e intervinientes en la misma desde su apertura hasta el año 2018 (incluido), así como los extractos bancarios de dichos movimientos; y la copia de las facturas emitidas desde BERT NORTON al FCB que amparasen los pagos realizados por el Club en el marco temporal del 2012 al 2018".

También el juez solicita "el número de cuenta desde la cual BEST NORTON realizó los pagos a ESTUDIO, ATD detallando titulares e intervinientes en la misma desde su apertura hasta el año 2018, así como los extractos bancarios de dichos movimientos y la copia, de las facturas emitidas por ESTUDIO ATD a BEST NORTON, que justifiquen los pagos realizados por BEST NORTON a esta sociedad en el marco temporal del 2012 al 2018. Por último, el magistrado comisiona a la Guardia Civil para que proceda a dar cumplimiento de lo ordenado y para realizar cualquier otra gestión ampliatoria que pudiese, resultar pertinente a. los efectos de la investigación.