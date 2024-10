Se publica la intensa charla motivadora de Luis Enrique a Mbappé: "¿Te gusta Michael Jordan?"

Luis Enrique está de moda. Casi siempre que habla, sinceramente. Este lunes 7 de octubre se emitirá en Movistar el segundo capítulo del documental sobre Luis Enrique titulado, por el propio entrenador, "No tenéis ni **** idea". En este episodio se verá la charla que tuvo con Kylian Mbappé antes de un partido de Champions.

Esta es la charla:

"He leído que te gustaba Michael Jordan". "Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".

"Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de puta", le dice textualmente Luis Enrique a Kylian en esta charla individual. Todo ello antes de medirse al Barcelona en la Champions League del año pasado.

Así es el discurso íntegro del asturiano: "Yo he leído que te gusta Michael Jordan... Pues Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú vas a tener que dar ese ejemplo como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a ser tú el que vas a tener que marcar a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionado a Cubarsí para que no avance y a Ter Stegen para que juegue rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Tú piensas que nos tienes que marcar goles. Tú eres un fenómeno, un top mundial. Pero a mí no me vale sólo eso. Un líder de verdad es que, cuando tú no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges y dices: 'Chavales, línea defensiva. Quedaros ahí, que yo voy a coger a mis dos compañeros'... y te pones como ejemplo a presionar. ¿Sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo".

El partido en cuestión acabó con 1-4 para el conjunto francés tras el 2-3 de la ida en el Parque de los Príncipes. Mbappé marcó dos goles y junto a sus compañeros eliminó al Barcelona.