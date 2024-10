Espectáculo Luis Enrique: así reparte dardos para explicar su 'guerra' con Dembélé

Fuera. Así se ha quedado Dembélé de lista de convocados del PSG para el partido de Champions ante el Arsenal. Sin ningún problema físico, no estará una de las grandes estrellas del club y encima no lo hará en un partido tremendamente exigente como el que se jugará este martes. Luis Enrique, no hace prisioneros.

Así fueron las explicaciones de Luis Enrique:

❗️ Luis Enrique en estado puro explicando la exclusión de Dembélé: "Hay un problema entre el jugador y sus obligaciones dentro de un equipo" 👀 "Parece que nunca hemos perdido con Ousmane, perdimos en Newcastle, perdimos en Milán, en Dortmund, contra el Barça... qué miedo..." pic.twitter.com/6OotC9TDQ6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 30, 2024

"Hay un problema entre el jugador y sus obligaciones dentro de un equipo", comenta Luis Enrique, que ya el día del PSG-Girona de Champions tuvo un cruce de palabras con el jugador cuando este fue sustituido.

L'histoire entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique a peut-être commencé ici… #ARSPSG pic.twitter.com/mGkc717rvJ — Mookie (@MookieBarbu) September 30, 2024

Cuando la prensa le preguntó si no poner a Dembélé podría costar puntos, Luis Enrique se defendió con más dardos: "Parece que nunca hemos perdido con Ousmane, perdimos en Newcastle, perdimos en Milán, en Dortmund, contra el Barça... qué miedo...".

Según RMC, Radio Montecarlo, todo ha venido por una fuerte discusión entre las dos partes que se ha saldado con este castigo del asturiano.