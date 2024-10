Dani Güiza desvela décadas después que es "muy muy muy madridista"

Dani Güiza sigue jugando al fútbol. Lo hace en su tierra, Andalucía. Concretamente en la Roteña. Y con 44 años. El veterano jugador español, campeón de la Eurocopa en 2008 y Pichichi con el Mallorca, ha concedido una entrevista al diario Marca y ha desvelado varios secretos personales. Uno de ellos, su equipo como aficionado.

El ex del Mallorca reconoce por fin que es del Real Madrid: "El canal del Real Madrid lo tengo machacado. Veo partidos repetido sobre todo del Real Madrid. Soy muy madridista, pero muy cerrado, pero muy, muy, muy madridista".

Un Dani Güiza que no ve cerca su retirada: "No, no, para nada estoy cansado. Disfruto del fútbol Porque me gusta, porque disfruto y todavía no se me ha quitado el amor y la locura por el fútbol".

Además, Dani ha asumido su nuevo rol como jugador experimentado: "Estamos ahí para disfrutar, para ayudar al fútbol y compañeros más humildes. A ver si este año podemos tener la suerte de que la Roteña pueda conseguir ese ansiado ascenso y que todos puedan disfrutar de ellos. Es otro fútbol, otra vida, pero es que no sé vivir sin el fútbol".

Dani Güiza tuvo y tiene una carrera de idas y venidas con su paso por la liga española, la Selección e incluso el Fenerbache de la liga turca donde fue de la mano del siempre recordado maestro Luis Aragonés.