Ancelotti sentencia: "No he pedido fichajes"

Ni habrá fichajes, al menos en principio, ni el propio entrenador del Real Madrid ha pedido un recambio para Dani Carvajal tras la lesión de gravedad del madrileño. Así lo ha dejado claro el técnico blanco, Carlo Ancelotti, en la previa del partido que enfrentará este sábado al Celta y al Real Madrid en Balaídos.

"No he pedido refuerzos al club, porque el año pasado ya manejamos bien las lesiones que tuvimos y va a pasar lo mismo esta temporada", sentenció el italiano ante los medios de comunicación.

Eso sí, en principio no habrá novedades, pero no se descarta alguien de la cantera: "Buscamos el jugador idóneo para el Madrid, pero no es sencillo. Tenemos canteranos que pueden aportar aunque desgraciadamente están algunos lesionados. Alaba está recuperando bien y pronto estará trabajando con el equipo"

Sobre el mediático viaje de Mbappé, Ancelotti también ha dado su opinión alejándose de polémicas: "Los días de descanso estaban programados para él y luego cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. Tampoco tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores".

Y por supuesto, no quiso hablar de la presunta violación que se atribuye a Mbappé: "No estoy aquí para comentar especulaciones. Me centro en el trabajo que hace".