Así silenció la Liga el homenaje en San Mamés al alpinista proetarra

Nadie lo evitó. El Athletic Club homenajeó a Martín Zabaleta en el partido que les enfrentó al Espanyol en San Mamés. Un Zabaleta que escaló el Everest y lució tras su hazaña una ikurriña con el emblema de ETA. Con esa bandera posó el español Martín Zabaleta en 1980 cuando coronó el Everest. De ahí la polémica. De ahí la indignación, no solo del público español sino también de parte de la afición rojiblanca.

El homenaje no se evitó, pero se silenció en la televisión. Martín Zabaleta y su antiguo sherpa Pasang Temba saltaron al césped con José Ángel Iribar y realizaron el saque de honor. Óscar de Marcos, capitán del Athletic Club y el resto del 11 se fotografiaron con ellos ante la ovación del público de San Mamés.

Así fue el momento y cómo lo ocultó la retransmisión televisiva:

Nuestro enorme agradecimiento a @MovistarPlus y a sus comentaristas en el Athletic Club - RCDE Espanyol por no haber emitido imágenes ni haber hecho alusión alguna al inaceptable homenaje que se ha celebrado previo al partido. Un rayo de dignidad frente a lo inexplicable. pic.twitter.com/FfP9sxJ2pD — Ego Non (@ESOegonon) October 19, 2024

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha explicado de forma escueta su postura tras lo que se hizo con la retransmisión televisiva: "Ya viste la decisión. Con eso, está dicha mi opinión".

Eso sí, fue más contundente con lo que pretenden hacer con el Frente Atlético tras lo sucedido en el derbi madrileño: "No sé si es suficiente o no, pero nosotros estamos trabajando para que se disuelva el Frente Atlético, para que haya aficionados ahí pero que el Frente Atlético no exista como organización. Para eso vamos a trabajar. En este caso el Frente Atlético lleva un historial de actos que merece que sea disuelto. Es verdad que se puede decir que son 60 o 100, pero en el entorno hay mucha gente que el silencio, la conducta o reírse de las situaciones y consentirlas es tan grave como hacerlas. Entonces, eso es lo que hemos decidido y vamos a trabajar".