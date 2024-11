Alderweireld, ex del Atlético, relata su infierno: "Piensas que te estás muriendo"

Toby Alderweireld llegó al Atlético de Madrid en 2013 y ganó la Liga ese mismo año con el conjunto de Diego Pablo Simeone. Era suplente de Miranda y de Godín, pero dispuso de muchos minutos durante la temporada tanto en Liga como en Champions. Después se fue a la Premier League, al Tottenham y ahora juega de nuevo en su tierra, en Bélgica.

Toby no lo está pasando bien en los últimos meses y todo por una serie de ataques de pánico que le han hecho pensar en varios momentos que se estaba muriendo de un infarto. Él mismo lo cuenta en una entrevista para el programa ‘The House’.

"Mi corazón empezó a latir a 1.000 por hora. Pensé: me está dando un infarto. Estoy acabado, nunca volveré a ver a mis hijos", relató Alderweireld.

El actual capitán del Royal Amberes explicó exactamente cuando empezó con este problema y fue tras una derrota copera: "Después de perder el partido me sentí enojado y frustrado. No pude dormir por la noche y a la mañana siguiente me fui temprano al club para hacer una sesión de fuerza. Antes de irme de casa, tomé otra pastilla de cafeína porque no me gusta el café. Mientras estaba en el coche, de repente mi corazón empezó a latir a mil por hora. Detuve el vehículo y caminé un rato a una tienda de muebles para que avisaran a los servicios de emergencia".

Por suerte para él ya ha sido tratado y el diagnóstico descartó un infarto, pero confirmó un ataque de pánico: "Resultó que sentí que mi corazón latía con fuerza por todo el estrés. Me dio un ataque de pánico, lo que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. De hecho, te vuelves loco. Y en cierto momento piensas que estás sufriendo un ataque al corazón y muriendo".