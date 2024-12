Guardiola suelta la bomba: no entrenará a ningún club después del Manchester City

Manchester City y Pep Guardiola han renovado su relación por dos años más, pero el técnico español tiene claro lo que hará después de su salida del City si es que finalmente solo le quedan los dos años firmados. Parará. Pep no va a cambiar Manchester por otro club y lo ha comentado de manera contundente en el canal de Youtube del cocinero, Dani García.

"No voy a entrenar a ningún otro club después del City". "No hablo del futuro a largo plazo pero lo que no voy a hacer es irme, irme a otro país, hacer lo mismo que ahora". "Quizás una selección nacional, pero eso es diferente"

Este es el momento de la entrevista en el que Guardiola habla de su decisión:

😯GUARDIOLA se SINCERA sobre su FUTURO: ❌"NO voy a entrenar NINGÚN CLUB después del CITY". Vía 'Dani García (youtube)'. pic.twitter.com/GzznwoV5Sl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2024

Eso sí, Pep no descarta cambiar el día a día de los clubes por el de las selecciones nacionales: "Quizás una selección nacional, pero eso es diferente".