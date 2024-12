Marc Cucurella tira sus botas de nueva generación a la basura para el descontento de Puma

Marc Cucurella, el lateral izquierdo titular de la selección española que levantó este verano la Eurocopa en Alemania, además de su gran valía como defensor, es conocido por ser un futbolista muy natural, dicharachero y divertido. Lo que ha vuelto a demostrar después de que su equipo, el Chelsea, remontara el fin de semana pasado su partido contra el Tottenham.

Este partido es uno de los derbis de Londres, siempre supone un choque especial para sus jugadores y tuvo lugar en el Tottenham Hotspur Stadium, la casa de los Spurs. Ambos equipos llegaban en una dinámica muy diferente; por un lado, el conjunto local no acaba de encontrar su juego y se situaba en mitad de tabla. Por otro lado, desde que Enzo Maresca cogió las riendas del Chelsea, los blues volvieron a ser el temido equipo que había sido estos últimos años y llegaba al choque tras cuatro victorias consecutivas.

Dos goles regalados

Sin embargo, esto es fútbol y no tiene por qué ganar siempre el que en mejor dinámica venga, un simple error puede condenarte y la mala fortuna se cebó con Marc Cucurella. En el minuto 5 de juego, el exjugador del Getafe entre otros, era víctima de un resbalón en una zona muy comprometida del campo cuando tenía el balón en su posesión. A causa de la caída, Brennan Johnson recogió el esférico y lo sirvió con elegancia hacia el punto de penalti, donde se encontraba Dominic Solanke preparado para anotar el 1-0.

Y es que la pesadilla no terminaba para Cucurella. Solamente cinco minutos después, volvía a resbalar en una zona muy parecida mientras tenía el balón en los pies, en otro error que significó el 2-0 para el Tottenham. Marc no lo dudó y nada más entrar el balón en la red, decidió cambiarse las botas, no era normal caer dos veces por un resbalón en tan solo 10 minutos de juego.

Nunca antes vi algo siquiera parecido. Dos resbalones de Marc Cucurella le cuestan dos goles al Chelsea en 12 minutos. Nada más marcar Dejan Kulusevski el 2-0, el español ha salido corriendo a la banda para cambiarse las botas. Siempre pasan cosas raras en los Tottenham-Chelsea. pic.twitter.com/etCl9z7oCr — Pablo Montaño (@pabmontano) December 8, 2024

Pocos minutos después, el Chelsea anotaba el 2-1, demostrando que quedaba mucho partido por delante. Durante la segunda parte, con Cole Palmer y Enzo Fernández como los goleadores, los azules lograban remontar el partido y, tras el 3-4 final, lograban sacar tres puntos de un encuentro que se les había puesto absolutamente cuesta arriba.

¿QUÉ HACES CUCU? 😂🔥|| Marc Cucurella, lateral del #Chelsea 🔵 posteó esta foto en su perfil de instagram con la frase: "Perdón, blues". Esto en referencia a los botines que le provocaron dos resbalones qué terminaron en dos goles del #Tottenham ⚪️. pic.twitter.com/4o31Gk4srt — Ecuagol (@ECUAGOL) December 8, 2024

Pese a haber logrado la victoria de todas formas, Marc Cucurella no quiso desaprovechar la oportunidad de disculparse con los aficionados del Chelsea y haciendo uso de su personalidad espontánea, realizó esta publicación en su historia de Instagram, donde tiraba a la basura las botas que la habían causado los resbalones.

Esto resulta muy llamativo, porque las botas eran un modelo de la nueva generación de botas de fútbol de la marca Puma, con la que Marc Cucurella mantiene un contrato de patrocinio. Resulta evidente que esta publicación no hacía muy buena publicidad de la marca, por lo que Cucurella tuvo que acabar eliminándola.