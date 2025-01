Laporta pierde los papeles: "sinvergüenzas", "cobardes" e "hijos de puta"

Ayer, el Fútbol Club Barcelona venció por 0-2 al Athletic Club con cierta facilidad, asegurando su clasificación para la final de la Supercopa de España. No obstante, la mejor noticia para los culés llegó antes de que comenzara a rodar el esférico. Parece que, por lo menos de manera temporal, la telenovela sobre las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor ha llegado a su fin, tras la concesión de la cautelar por parte del Consejo Superior de Deportes. Sin embargo, el presidente del club, Joan Laporta, ha sobrepasado todos los límites a la hora de mostrar su emoción tras recibir la noticia.

Su primera reacción: un corte de mangas

Antes de comenzar el partido, todo el mundo pudo ver en las publicaciones de Esport 3, las primeras reacciones de Laporta al enterarse de que habían recibido la cautelar. En las imágenes, aparece el presidente celebrando mediante gritos eufóricos, abrazándose con su asesor, Enric Masip y llegando incluso a realizar un corte de mangas al aire. Estas actuaciones parecen más propias de un hooligan que de un presidente serio de un club; no obstante, puede ser entendible debido a la tensión acumulada.

⚠️ Atenció a aquestes imatges! 🔥 Laporta i Masip, EUFÒRICS per la concessió del CSD de la cautelar per a Dani Olmo i Pau Víctor#GolaGolE3 👉🏽 https://t.co/A2GxyBkJcy pic.twitter.com/WuTsKABEZT — Esport3 (@esport3) January 8, 2025

Lamentable actuación en el palco

El problema serio comienza en el palco del King Abdullah, al inicio de la semifinal de esta Supercopa de España 2025. Según han informado desde algunos medios, Joan Laporta lanzó insultos contra los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol que se encontraban allí presentes, utilizando términos como "sinvergüenzas", "cobardes" y "acojonados", a causa de no autorizar la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Además, también protagonizó otras terribles escenas en solitario, propinando varias patadas y puñetazos a los sillones del palco.

Estos medios también han informado que la situación vivió sus momentos de mayor hostilidad cuando Laporta se enfrentó directamente con los presidentes de las territoriales de la RFEF. En un acto de profunda enajenación, el máximo dirigente del club catalán los confrontó, señalándoles directamente y diciendo "habéis sido vosotros", a modo de acusación por no permitir las inscripciones. Tras estos lamentables incidentes, algunos miembros de la RFEF abandonaron el palco, aunque otros llegaron a reconocer al presidente que tenía razón, según han informado integrantes del FC Barcelona. Por último, algunos de los allí presentes han podido confirmar que Joan Laporta llegó a llamar "hijos de puta" a las personas que ocupaban el espacio reservado para las autoridades.

Encontronazo con Rafael Louzán

Durante todos estos momentos de tensión, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, no se encontraba presente en el palco; sin embargo, también tendría la oportunidad de coincidir con Laporta una vez finalizado el encuentro. Lo que se pudo ver en la entrega de recuerdos del partido no parecía nada especial, ya que simplemente se apreció un momento frío entre ambos, sin mediar palabra. No obstante, estos medios también han confirmado que se vivió un momento de alta tensión entre ambos, quienes tuvieron una conversación en privado donde Laporta quiso "decirle cuatro cosas claras a la cara" a Louzán.