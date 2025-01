Franco, Sanchéz y el Barça: el triángulo amoroso perfecto

Si nos paramos a pensarlo por un momento, Francisco Franco, Pedro Sánchez y el Fútbol Club Barcelona constituyen el triángulo amoroso perfecto. Franco rescató de la quiebra al club catalán, que por dicho motivo condecoró hasta en tres ocasiones al Generalísimo. Cincuenta años después de su muerte, y cuando ya son varias las generaciones de españoles que no tienen ni idea de quién fue Franco (entre otras cosas porque hay, para nuestra desdicha, varias generaciones de españoles que tampoco saben quién fue Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Santiago Carrillo o Manuel Fraga), Pedro Sánchez lo resucita para desviar la atención de sus escándalos y, quién sabe si en homenaje al general, vuelve a rescatar, pero esta vez en nombre del PSOE, al mismo club al que Franco salvó de la quiebra hace más de medio siglo. Es, como decía, el triángulo amoroso perfecto. Porque, como dijo el propio Sánchez aunque a propósito de la Fiscalía General del Estado, ¿de quién depende el Consejo Superior de Deportes? Respondo yo: "Sí, sí, del Gobierno". Pues ya está.

El Consejo Superior de Deportes depende del Gobierno y al frente del CSD está un viejo conocido, José Manuel Rodríguez Uribes. Cuando Uribes fue ministro de Deportes, ¿a quién diréis que eligió para el puesto de director general? Pues eligió a Albert Soler. Conviene recordar que Albert Soler, que fue director de deportes profesionales y relaciones institucionales del Barça entre 2014 y 2021 y que entre 2008 y 2011 fue director general de deportes, cargo que luego volvió a desempeñar entre 2021 y 2023, cambió la ley del deporte y un caso como el de Negreira pasó por arte de birlibirloque a estar prescrito. A ver si me explico: de 2014 a 2021 trabajando para el Barcelona y de 2021 a 2023 trabajando para el PSOE. ¿Es posible que Soler supiera que el Barça pagaba a Negreira? Pues sí, es probable.

Cuántas cosas, ¿eh? Franco rescatando al Barça, el PSOE rescatando a Franco y Sánchez rescatando de nuevo al Barça. Porque eso es lo que ha hecho el PSOE, rescatar al Barça posiblemente homenajeando a su ídolo íntimo, Francisco Franco, y ha concedido la famosa cautelar a Dani Olmo y a Pau Víctor. Es curioso porque la ministra del ramo, Pilar Alegría, decía hacia las diez de la mañana en Radio Nacional, y cito textualmente, que "estamos hablando de una petición de 52 folios que además llevaba adjunta más de 60 documentos", y a las 18:39 horas, la Cadena Cope anunciaba que el Gobierno estimaba la medida cautelar urgente. Decidían indultar a Olmo y a Victor en un tiempo record de 8 horas y 39 minutos. Si la ex ministra Montero se hubiera tomado tan en serio su infame "Ley del sí es sí" a estas horas no tendríamos que lamentarnos de la excarcelación de más de 1.300 abusadores sexuales.

No huele nada bien, ¿verdad? ¿A que no? ¿A que da asco? ¿A que muchos de vosotros sentís náuseas? Claro que sí. Aunque esto no es una novedad, no, qué va. Lo de hoy es lo habitual. Porque estos caballeros llevan saltándose 40 años los semáforos en rojo. Y ahora la pelota está en el tejado del resto de clubes. Hoy, en Relevo, mi compañero Sergio Fernández apuntaba a que algunos ya estaban pensando en denunciar al Barcelona por alineación indebida si Flick ponía a jugar a Olmo. ¿Qué creo yo que pasará? Pues yo creo que se pondrán una pinza en la nariz y tragarán. Tragarán como tragó el Real Madrid con lo del cochinillo. Tragarán como tragó Osasuna cuando el Barça llegó tarde al campo. Tragarán como tragó el Atlético de Madrid cuando simplemente no jugó. Tragarán como han tragado con el mayor escándalo de la historia del deporte español. Tragarán.

Bueno, en realidad tragarán ellos y tragaremos nosotros, tragaremos todos. Y esa celebración barriobajera de Laporta nada más conocer la noticia, haciendo un corte de mangas, haciéndonos en un corte de mangas, no es más que su forma de decirnos que, efectivamente, no nos quedará otro remedio que volver a tragar. Y ahora decidme a mí sin reíros que el problema son unos vídeos de Real Madrid Televisión. Por cierto que Federico Jiménez Losantos me ha autorizado para adelantar en exclusiva su nuevo apodo para el Déspota que estrenará mañana, y es lo que vengo a hacer en este preciso momento: Pedro Sánchez Negreira. Democracia orgánica del PSOE. Como con su admiradísimo Francisco Franco. Aunque él no llegara a tanto.