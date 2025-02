El juez del 'caso Rubiales' pierde la paciencia con la fiscal, la defensa y los testigos: "Uno se vuelve loco"

El juicio contra Luis Rubiales por el beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial 2023 ha comenzado el pasado lunes 3 de febrero. Se trata de un suceso con una gran repercusión y para el que se han acreditado unos 70 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Además de sus principales protagonistas, Luis Rubiales y Jenni Hermoso, ha surgido uno inesperado: el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto.

Hasta este momento, se han llevado a cabo tres sesiones en las que no han faltado momentos de tensión entre acusaciones, defensas y los propios testigos. Debido a ello, el magistrado ha debido de intervenir para intermediar y sus frases no han dejado indiferente a nadie.

Desde el "¡Basta ya! Con claridad, no con chulería!", que ha dirigido a García Cuervo, el exjefe de comunicación hasta "Impertinente, no estamos enjuiciando eso. Es una persona que no está sentada en el banquillo", para frenar a la teniente fiscal, Marta Durántez cuando ha realizado una pregunta en la que ha involucrado a Montse Tomé.

Las reprimendas al seleccionador De la Fuente

Al ser preguntado por su presencia en la asamblea extraordinaria, el técnico del combinado masculino ha declarado: "Yo no vengo para hablar de ese tema, creo", rápidamente el juez ha asegurado: "Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige de lo que va a hablar viene a responder a lo que se le pregunte. Con la obligación de decir la verdad".

"De hecho, ella además dice que yo no participio en nada", ha afirmado De la Fuente. "Olvídese de lo haya leído en otras... Limítese a contestar", ha vuelto a recordar José Manuel Clemente y el técnico ha pedido perdón en esos momentos.

A pesar de mostrarse serio, el juez ha defendido en alguna ocasión al renovado seleccionador como consecuencia de las preguntas dirigidas a Luis. "¿Usted a esa reunión fue para hablar de fútbol o para hablar de eso?" En esos instantes, Fernández – Prieto ha manifestado "no entender las preguntas" ya que "si un seleccionador nacional de fútbol va a la Federación a hablar de fútbol es lo lógico".

👨🏻‍⚖️ El juez del Caso Rubiales, el magistrado José Manuel Clemente Fernández-Prieto, está destacando por su autoridad. Aquí sus mejores momentos de hoy... #Rubiales #Hermoso pic.twitter.com/9u1uLIzSxR — MARCA (@marca) February 4, 2025

Asimismo ha defendido que "es un testigo que lleva diez minutos diciendo que no sabe nada y no hemos empeñado en decir que es un mentiroso", ha seguido añadiendo "que no lo digo que no lo sea, que no lo sé". Para terminar ha zanjado la conversación: "Si consideran que miente en juicio, queréllense". Unas palabras que ha vuelto a dirigir a la fiscal acusándola de "impertinente".

"Para eso no es necesario 10 horas hablando"

"¿Quién le dio el borrador?" ha preguntado el fiscal a García Cuervo. "Yo entiendo..." ha comenzado a responder García Cuervo. Abruptamente ha sido cortado por el magistrado quien ha defendido: "Si se acuerda quien se lo dio, se acuerda, si no se acuerda, no se acuerda". "Para eso no es necesario 10 horas hablando". El exjefe de comunicación ha respondido esbozando una sonrisa.

En su intento por tratar de probar contradicciones entre los testigos que están declarando durante las vistas por parte de Marta Durántez, fiscal, y Ángel Chavarría, abogado de Jenni Hermoso, el juez les ha recriminado: "¡Estáis desviando el juicio hacia De la Fuente!" y "Es un interrogatorio que no lleva a ningún lado, parece una instrucción contra el testigo, se está desviando el juicio a ese terreno y uno se vuelve loco". Esto ha ocurrido mientras José María Timón, el que fue jefe de gabinete de Luis Rubiales estaba siendo interrogado en la tercera sesión.

🧑🏻‍⚖️ El juez le pregunta a la fiscal si cree que Chema Timón (jefe de Gabinete de Luis Rubiales) está callándose algo y ella es tajante: "Sí" pic.twitter.com/KyjiCpzg4q — MARCA (@marca) February 5, 2025

Cansado también de la postura adoptada por la defensa de Jenni Hermoso , Fernández-Prieto ha tomado la palabra: "La pregunta que le están haciendo se la voy a hacer yo: '¿Influía el presidente en las alineaciones del entrenador?'" ha interrogado a Rafa del Amo, ex responsable de fútbol femenino en la RFEF, al interpretar que la manera de formular las preguntas no estaba siendo adecuada.