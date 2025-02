La demagogia de Flick y el Barcelona: "¿La carta del Madrid? No es nuestro estilo"

Parece mentira que entren en este tipo de asuntos con lo que aún tienen sobre ellos, pero el Barcelona ha hablado, en este caso a través de su entrenador, Hansi Flick, sobre la carta del Real Madrid quejándose del estamento arbitral. El caso Negreira aún tiene una sombra alargada, sin embargo, Flick habla de valores el Barcelona en este tipo de casos.

"Si soy honesto, no quiero hablar de esto. Pero no es nuestra manera de hacer las cosas, yo no lo haría. Cada entrenador y club tiene algunos motivos para decir cosas. Somos humanos y cometemos errores. Y los árbitros tienen un trabajo muy duro y hay que cuidar de ellos, no es fácil la situación que tienen", comentó el alemán.

Este fue el momento:

También le han preguntado si considera una falta de respeto que el Real Madrid hable de Liga "adulterada": "Creo que lo he dicho todo. Cuando llegué dije que no quería excusas ni quejas. Tenemos que ganar nuestros partidos y sabemos que hemos dejado escapar varios puntos. Eso es nuestra culpa. Tenemos que ver lo que podemos hacer. El domingo tenemos otro partido importante, pero lo primero es ganar en Valencia".