Salen a la luz nuevas informaciones sobre las empresas de Sergio Sánchez Castañer, el socio de Munuera Montero

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el tema. El árbitro andaluz José Luis Munuera Montero está en el foco de toda la polémica desde que el pasado fin de semana expulsara a Jude Bellingham en el partido entre Osasuna y Real Madrid. La razón fue el supuesto insulto propinado por el jugador y que finalmente ha provocado que Munuera Montero se vea salpicado por temas empresariales relacionados con el mundo del deporte y, más concretamente del fútbol.

Dos árbitros y socios

El actual responsable de producciones de la UEFA y consultor externo de LaLiga, Sergio Sánchez Castañer, fundó las sociedad Oceanus Code SL en 2005 y, tres años después, Deportalia Sports SL. El socio de José Luis Munuera Montero llevó a cabo estas acciones mientras estaba activo y era asistente de Primera División. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los estatutos y las escrituras de constitución de las empresas y el objetivo social que establecen es "representar a deportistas, clubes, árbitros y técnicos y la gestión de derechos de imagen de los mismos".

Se trata de un suceso extraño que dos empresas compartan el mismo objeto social y que no es habitual porque los gastos aumentan para un mismo trabajo al no ser que se utilicen para facturar entre sí. Ninguna de las dos tiene trabajadores, aunque tienen 450.000 euros en Oceanus y 34.000 euros en Deportalia en capital social. En el caso de la segunda, además de clientes como UEFA, RFEF, LaLiga y LigaF, varias altos cargos de LaLiga como Jesús Cárdenas Labella y Antonio del Castillo Jiménez.

Las empresas citadas anteriormente localizan su sede social en el mismo lugar que Talentus Sports Speaker, la empresa que fundó junto a José Luis Munuera Montero, un chalet de Córdoba. Respecto a Talentus Sports Speakers, Munuera Montero ha justificado que lleva "dando conferencias estos años, transmitiendo los valores que me ha enseñado mi familia y el deporte". La finalidad de la empresa era poder dar conferencias a empresas cuando ya no sea árbitro, según ha argumentado en El Partidazo de COPE.

La sede social común

Asimismo ha garantizado que se trata de un "servicio extra, de forma gratuita" para que "los jóvenes tengan un sitio de referencia" al que acudir. "Nunca me ha pagado una entidad deportiva, jamás, en mi vida. Me pagan las empresas que me contratan", ha dicho tajante. Un cobro sobre el que especula la gente ya que la empresa se encarga también de difundir ofertas de trabajo en equipos como Atlético de Madrid, Manchester City o Paris Saint-Germain a través de LinkendIn. El árbitro ha utilizado el medio radiofónico para "desmentir la cantidad de calumnias que han dicho hoy".

⚽️ Munuera Montero, en @partidazocope 🙌🏻 "Desde primera hora, fui el primero en ponerme a a disposición" 🙅🏻‍♂️ "Estamos muy tranquilos y queremos desmentir la cantidad de calumnias que se han dicho hoy" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/jXXKLdQK39 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 18, 2025

La parcela que aparece como sede social cuenta con 1.000 metros cuadrados con piscina y dos áreas deportivas y hay una lona gigante de Mesis con el FC Barcelona y el logotipo de LaLiga, según informa EL ESPAÑOL. En imágenes compartidas por el medio informativo se puede ver cómo se ha procedido a tapar el mural debido al revuelo generado. "Yo no vivo allí y no tengo oficina allí. Esa es la sede fiscal de otra empresa que comparte el socio. No tengo nada que esconder, está todo aclarado y saldrá la noticia de que está todo explicado", ha asegurado el árbitro en El Partidazo de COPE.

Un hombre de Javier Tebas en LaLiga

Volviendo a su socio, Sergio Sánchez compatibilizó desde el principio sus empresas, Oceanus Code y Deportalia Sports y desde hace un año, la empresa de Munuera Montero, con sus funciones en el VAR, LaLiga, la LigaF y la UEFA. En 2013, se vinculó a la LaLiga y entre ese año y 2019 fue el responsable del arbitraje profesionales y de los directores del partido.

En 2017, con motivo de la implementación en España del VAR fue nombrado 'Líder del Poyecto del VAR' y durante dos años más, hasta 2019, fue el director tecnológico del VAR. Respecto a esta nueva tecnología, Munuera Montero ha hablado en COPE: "No queremos fallar pero siempre voy a seguir cometiendo errores, aunque esté el VAR; mientras seamos personas, seguiremos cometiendo errores. El VAR no nos lo hemos inventado nosotros, lo han traído los equipos".

Además, entre 2017 y 2019, Sánchez Castañer asumió las responsabilidad de producción de TV en LaLiga hasta junio de 2023. En el último año, ejercía dos labores, por un lado, consultor externo de patronal de Tebas sobre normativa audiovisual. Por otro lado, era responsable de producción de TV de la UEFA.

Como consecuencia de todas las informaciones sacadas a la luz sobre Munuera Montero, la RFEF abrió una investigación sobre las empresas del árbitro y le apartó de forma cautelar por lo que no va a ser designado para ningún partido ni de España ni de Europa, este jueves estaba designado como cuarto árbitro para el Bodo vs GLimt-Twente de Europa League.

Munuera Montero pide respeto

El andaluz tomó una medida una medida antes que comenzaran a reflejarse miles de amenazas en los mensajes hacia su persona, "silenciar la cuenta de LinkedIn". "No tengo miedo porque no tengo nada que ocultar", ha mantenido. En cambio, "mi familia es la que más está sufriendo, están fatal, preocupadísimos". "Tengo sobrinos que les están vilipendiando, nueve hermanos que les están reventando, un padre de 90 años yendo a misa", se ha lamentado. El Comité de Cumplimiento Normativo de la RFEF continúa adelante con la investigación formal que se le abrió el pasado martes.