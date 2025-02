La oscura historia tras la vida de Lucas Pérez: del abandono al fichaje por el PSV

Lucas Pérez ha decidido no callarse más. Su abrupta salida del Deportivo de la Coruña por motivos personales llevó a rumores y mentiras, ahora el delantero ha alzado la voz sobre su historia. El pasado mes de enero tuvo que abandonar el Depor y, tan solo unas semanas después aceptó la propuesta del PSV Eindhoven. En este periodo sin equipo estuvo entrenando junto al Rayo Majadahonda, para no perder la forma.

Ya asentado en su nueva ciudad, el coruñés decidió hablar de los motivos reales que le llevaron a dejar el club de su vida y por qué ha fichado hasta final de temporada con el club holandés. Ante los micrófonos de ‘El Partidazo de Cope’, el delantero rompió el hielo hablando de sus primeras horas en los Países Bajos: "Ya encontré un apartamento y espero a ver si esta semana me lo pueden dar para estar más tranquilo y centrarme en el fútbol".

Después la pregunta fue obligada por la situación... ¿por qué esa salida tan abrupta del Deportivo de la Coruña? "Me voy del Dépor porque sigue el tema de mi padre (una denuncia), me exige una manutención, una cantidad importante de dinero para el resto de su vida". A raíz de esto, Lucas recuerda que fue abandonado por sus padres cuando tenía dos años en un orfanato. Sus abuelos se hicieron cargo de él y sus padres han aparecido a lo largo de su vida cuando menos lo esperaba. Primero fue su madre cuando Lucas jugaba en el Arsenal, y hace unos meses, ha sido su padre quién le ha pedido una importante cantidad económica. Además, se ha encontrado con él varias veces por la ciudad herculina y "no es plato de buen gusto".

¿Cuándo y cómo fue la llegada de Lucas Pérez al Deportivo de la Coruña? Recordemos que Lucas llegó al Depor en diciembre de 2023 con el objetivo de ayudar al equipo a retomar la élite del fútbol español. Antes de esto, el delantero gallego había pasado por equipos como el Arsenal o el Cádiz, pero volvía con la esperanza de contribuir a un proyecto ambicioso. Sin embargo, ya en sus primeros meses, las cosas no salieron como se esperaba ya que el equipo quedó eliminado en los playoffs para ascender a Segunda, y la temporada siguiente comenzó con malos resultados.

Una dura historia familiar

"Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí". Pero sus padres nunca se fueron del todo de su vida... como hemos comentado, mientras él estaba en el Arsenal fue su madre la que se puso en contacto con Lucas y ahora, "este temporada, me llega una denuncia de mi padre en la que me exige manutención hasta el resto de su vida. A partir de ahí paso varios meses hasta que me voy del Deportivo con mucho estrés y mucho agobio porque tengo que revivir momentos de mi vida muy difíciles".

Recordemos que, en el caso de la madre, como el propio jugador explica, no puede reclamarle nada ya que no figura en la custodia que primero es de los abuelos únicamente y luego entra también el padre. Pero en ningún caso la madre de Lucas Pérez forma parte de esas custodias desde que el abandonara con 2 años. "Mis abuelos son los que firman mi custodia. Mi madre no está (en esa custodia), pero mi padre sí. Mis abuelos al final le permitieron estar ahí. Me he llevado muchas decepciones y varapalos con mi familia a lo largo de mi vida. Lo quería decir porque la gente tiene que saberlo. Cuando he dado el paso era por algo. Yo quería quedarme en el Depor hasta 2029, 2030…", manifestó.

El adiós al Deportivo

Como se ha comentado anteriormente, y también ha sido fruto de muchos rumores, Lucas Pérez deja el Deportivo por un tema meramente personal y es la denuncia de su padre. También, como bien cuenta el propio delantero "estas Navidades me lo he encontrado varias veces y no es plato de buen gusto. Dado que en el club la situación no era la adecuada, porque no me sentía ni valorado ni apoyado, decido ser honesto y decirles que lo estoy pasando mal para echarme a un lado. El club y yo hablamos... ".

Lucas Pérez asegura no sentirse apoyado cuando habla con el club de su situación personal, algo que también afecta al plano deportivo. Pero, ¿se fue queriendo quedarse en el club? Efectivamente, el delantero de 36 años, admitió que pese a todo su "voluntad" era seguir en el Deportivo y olvidarse de esa difícil situación. Sin embargo, había algo más… enfrentamientos en el consejo de administración, diferencia de opiniones entre los directivos y una carta que pedía un compromiso explícito para la temporada en curso. "Quería cicatrizar la herida que se generó; y el club me da un contrato mayor en ese momento. Lo reflejan a nivel económico. Pero yo nunca sentí que eso se podía arreglar. No firmé y me quedé con mi contrato del principio. Yo también estaba contento así y no fui a Coruña por el tema económico. Ahí les doy las gracias, pero las circunstancias mes a mes fueron otras…", añade.

Rumores y mentiras

Durante los días previos y posteriores al anuncio de la salida del club coruñés hubo muchos rumores y, según Lucas, también muchas mentiras. "Los medios hicieron daño, se hicieron eco de una mentira y la mentira tiene las patas muy cortas. No he pasado reconocimiento médico con el Rayo, no me he reunido nunca ni he hablado con el Rayo. El 22 de enero, cuando rescindo con el Deportivo, también se dijo que yo lo hacía por temas económicos cuando yo no he ido nunca al Dépor por dinero". De hecho, el delantero asegura que cuando sale del Deportivo lo que busca únicamente es "limpiar mi cabeza y centrarme en mi situación personal que me ha hecho mucho daño y me afectó mucho".

¿En qué momento se presenta el PSV como una opción para Lucas Pérez? El delantero habla claro sobre el asunto. "La oferta llegó el 30 de enero y yo, en ese momento, no estaba capacitado para poder firmar con ellos y se lo dije. Ellos me escribían todas las semanas y me decían que estaban para cualquier cosa, que me esperarían. He tenido ofertas de otros clubes, pero no eran como la del PSV. No pensé en retirarme porque amo mucho el fútbol".