El Atlético de Madrid tiene programado un verano con muchos movimientos de salida y de entrada. Tras Alex Baena, el siguiente objetivo es el Cuti Romero. Son las dos prioridades para la dirección deportiva, pero no se deja de trabajar en reforzar otras posiciones y una en la que seguro que habrá una incorporación es en el lateral izquierdo. Según ha podido saber Libertad Digital, el Atlético tiene un acuerdo verbal con Miguel Gutiérrez.

El lateral izquierdo del Girona y ex canterano del Real Madrid estaría encantado de fichar por el Atlético de Madrid y por eso ya han llegado a un acuerdo verbal. Ahora faltan los siguientes pasos: el club tiene que cerrar todos los patrocinadores, hacer números y saber qué jugadores no van a continuar o pueden ser traspasados. Y en función de todo esto, irán cerrando incorporaciones. Alex Baena, el Cuti Romero, los dos primeros objetivos, y luego ya irán viendo. En el lateral izquierdo parece claro que llegará un jugador porque Javi Galán, con contrato hasta 2026, tiene el cartel de transferible, y el contrato de Reinildo acaba en junio y va a ser prolongado hasta el Mundial de Clubes. El Atlético no le ha trasladado una oferta de renovación todavía, aunque no se descarta si llegara una oferta por Galán. Miguel Gutiérrez ocuparía la plaza de Javi Galán y con ese perfil más ofensivo respecto a Reinildo.

El Real Madrid tiene opción de recompra, pero fuentes del club blanco, consultadas por Libertad Digital, aseguran que no tienen intención de ficharle. La idea es que el Girona lo traspase y quedarse con el 50% de lo que perciban. Esa es la postura actual, aunque hay que recordar que el Real Madrid también intentará reforzar esa posición este verano.

La cláusula de rescisión de Miguel Gutiérrez es de 35 millones de euros, pero partes interesadas en la operación esperan que se llegue a un acuerdo por una cantidad menor. Veremos qué hace finalmente el Real Madrid. Su prioridad es Álvaro Carreras, del Benfica.