Valdano defiende a Pedri y responde a los sabios que dudan sobre juntar el talento: "¡El riesgo es para el contrario!"

El riesgo es para el contrario. El exjugador de fútbol Jorge Valdano, quien militó en clubes como Alavés, Zaragoza y Real Madrid, ha comentado las palabras que Toni Kroos realizó hace unos días sobre la figura de Pedri. El culé e internacional español recibió los elogios del centrocampista alemán: "Para mí un jugador como Pedri es más importante que Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski", comenzó asegurando en su podcast Kroos.

"Ellos son los que deciden el resultado de los partidos, pero para lograrlo, Pedri es actualmente el mejor jugador del mundo en su posición. Pedri, en general, es un jugador que echarás de menos cuando no esté jugando, sin importar contra quién estés. No solo marca goles, no solo proporciona asistencias, él ofrece soluciones", continuó su explicación para terminar siendo contundente: "Es el mejor".

La opinión de Valdano

El argentino ha hablado en el programa El Tercer Tiempo en Movistar Plus+ sobre estos elogios y ha reconocido que tanto Kroos como Pedri "son jugadores que construyen el sistema y alrededor de ellos pasan muchísimas cosas". Además, ha justificado las palabras del alemán porque "creo que se está viendo a sí mismo en Pedri" ya que "alrededor de Kroos pasaban muchas cosas".

Para Valdano, "a veces un jugador te hace un equipo, aunque hablamos muchísimo de tácticas". Asimismo, recordó las palabras de "los sabios" que esta misma semana decían que era imposible Lo Celso e Isco jugando juntos en el mismo equipo, haciendo referencia al impacto que tuvieron ambos en la remontada conseguida por el Betis en casa del Espanyol. "¿Imposible?¿Imposible juntar a dos grandes jugadores?", se preguntaba el exfutbolista.

Hay una situación que ha chocado al de Las Parejas: "Si juntamos dos luchadores nadie dice nada, ahora si juntamos a dos grandes jugadores, ¡uy, el riesgo!, afirmaba bastante atónito Valdano ante la reacción que podían tener algunas personas. "¡El riesgo es para el contrario!", aseguraba sin duda alguna el delantero partidario de la unión de grandes figuras dentro del terreno de juego.