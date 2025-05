Cristiano Ronaldo Júnior por fin parece que ha decidido con qué selección jugar…. Y, por si había alguna duda, sigue los pasos de su padre y está viviendo sus primeros entrenamientos con la sub-15 de Portugal. Recordemos que el joven jugador milita actualmente en las categorías inferiores del Al-Nassr, habiendo sido jugador también del Manchester United y la Juventus.

Este martes, el primogénito de Cristiano Ronaldo, ha disputado sus primeros minutos como internacional portugués en un encuentro que han ganado 4-1 frente a Japón. Con el ‘7’ a la espalda como su padre, su abuela en la grada y victoria.

Cierto es que Júnior no ha disputado todo el encuentro y hasta el minuto 53 no hemos podido ver al hijo del astro portugués, cuando su equipo ya ganaba 3-0 -con hat-trick de Rafael Cabral. Incrustado en la banda izquierda, Cristiano Jr. no tocó mucho la pelota en lo que disputó de partido.

Pero, ¿porqué es noticia que juegue con la selección portuguesa y no con otra? Porque, recordemos que Júnior podía haber elegido representar a España, a Portugal, a Reino Unido y Estados Unidos, y finalmente se ha decantado por vestir la cruz portuguesa en el pecho. Algo que podría no ser definitivo ya que, cuando sea mayor de edad, podría cambiar de equipo, siempre que no haya debutado con la selección absoluta.

Primeros pasos con la camiseta de Portugal

Con apenas 14 años, el joven delantero se entrenó junto a sus compañeros antes de viajar a Croacia para disputar el Torneo Vlatko Markovic, donde Portugal se enfrentará a Grecia, Japón e Inglaterra. Recordemos que esta será su primera experiencia internacional, mientras continúa su formación en las categorías inferiores del Al-Nassr, el club en el que su padre sigue brillando a los 40 años.

Desde su llegada a la concentración, Cristiano Jr. mostró seguridad y amabilidad con la prensa, destacando en los ejercicios con un estilo que recuerda a su padre. El uso de los botines personalizados de CR7 fue un claro homenaje familiar, pero sorprendió que alternara con los de Mbappé, dejando ver la influencia que el francés tiene en su juego.