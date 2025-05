El Bernabéu contiene la respiración ante un día cargado de emociones

Día de adiós. El Santiago Bernabéu será este sábado a las 16:15 el escenario de varias despedidas blancas. Modric, Lucas Vázquez y Vallejo pondrán punto y final a esta etapa, aunque tanto el croata como Lucas Vázquez continuarán de blanco hasta que finalice el Mundial de Clubes. Por otro lado, el entrenador Carlo Ancelotti ser marchará lejos de Chamartín y este día recibirá un gran homenaje después de que el equipo oficialice el cambio al banquillo de la selección brasileña.

Luka Modric finaliza contrato esta temporada y, aunque la idea de Xabi Alonso era que el croata continuase más tiempo ligado al Real Madrid, el futbolista confirmó que se marcha. Modric aterrizó en el vestuario en 2012 y se fue convirtiendo en una pieza muy importante dentro del equipo, siendo el principal engranaje. A sus 39 años, durante este año ha participado en 55 partidos y en su trayectoria madridista ha conquistado 15 títulos - entre ellos, seis Champions - y su gran rendimiento le llevó a ganar el Balón de Oro en 2018.

En la defensa

Lucas Vázquez tiene contrato hasta final de temporada, pero no será renovado para continuar en el equipo blanco. El lateral derecho se despedirá de su afición en su partido 400 vistiendo de merengue. El gallego debutó con el Real Madrid el 12 de septiembre de 2015 y se quedará a tan solo unos meses de cumplir una década en el primer equipo. A lo largo de su trayectoria ha anotado 38 goles y ha dado 73 asistencias, además, ha conseguido 22 títulos entre los que se encuentran cinco Champions League. El futbolista tiene ofertas tanto de Arabia Saudí como de Qatar y no contempla la posibilidad de retirarse.

Por otro lado, el maño Jesús Vallejo también termina contrato en el mes de junio y no permanecerá en el vestuario blanco en la próxima campaña. El defensa no ha llegado a asentarse en el Real Madrid desde su llegada en 2015, cuando comenzó una sucesión de cesiones a diversos equipos: Zaragoza, Eintracht, Wolverhampton y Granada. Son tan solo 34 partidos los que suma de blanco, con nueve títulos. Al no entrar en los planes futuros, las informaciones apuntan a que será el refuerzo del Rayo Vallecano, aunque el Getafe estaría igualmente interesado.

Por lo que el Santiago Bernabéu vivirá grandes momentos una vez el árbitro pite en el minuto 90 de partido y un nudo en la garganta se apoderará de muchos madridistas, sobre todo cuando Modric abandone el terreno de juego, quien aseguró en su comunicado que tiene una conexión especial con la afición.