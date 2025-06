Se termina el culebrón Carreras: la lista definitiva del Real Madrid para el Mundial de Clubes

Se acabó el culebrón. Álvaro Carreras no jugará con el Real Madrid el Mundial de Clubes. Finalmente el Benfica no ha aceptado dividir el pago de su cláusula de rescisión de 48 millones de euros, ya que también disputa el Mundial de Clubes y quiere contar con el jugador. Como adelantó Libertad Digital el pasado 5 de junio, este escenario era contemplado por la directiva del conjunto merengue y no altera las intenciones con el lateral zurdo: Carreras llegará al Real Madrid en el mes de julio, tras el Mundial de Clubes.

Los que si están en la lista de convocados del Real Madrid, que comenzará este sábado 14 de junio, son los dos fichajes ya anunciados: Alexander Arnold y Dean Huijsen. Xabi Alonso ha convocado a 10 canteranos: Fran González -tercer portero del primer equipo y guardameta del Castilla-, Sergio Mestre -portero del Real Madrid C-, Jesús Fortea -lateral derecho del juvenil A-, Jacobo Ramón -central del Castilla-, Yusi -lateral zurdo del Castilla aún en edad juvenil-, Aguado -central del Juvenil A-, Chema -centrocampista del Real Madrid Castilla-, Mario Martín -centrocampista que vuelve tras su cesión al Real Valladolid-, Víctor Muñoz -volante ofensivo del Castilla- Gonzalo -el pichichi del Castilla donde ha marcado 25 goles en 36 partidos-.

​

​La lista completa la componen los siguientes jugadores:

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Youssef, Jacobo Ramón, Raúl Asencio, Jesús Fortea y Diego Aguado.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modrić, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Chema Andrés y Mario Martín.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Endrick, Brahim Díaz, Gonzalo García y Víctor Muñoz.

El Real Madrid debutará en el Mundial el 18 de junio ante Al Hilal. Después se enfrentarán a Pachuca el día 22 de junio y cerrarán la fase de grupos ante el RB Salzburgo el día 27 de junio.

​

​