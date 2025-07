Fran Soto, nuevo jefe de los árbitros: "No conozco a Negreira"

Fran Soto, gallego, ha sido presentado en la Ciudad del Fútbol como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF a partir del inicio de la temporada 2025/2026. Eso sí, quizá no sea la mejor forma de empezar tu camino en un puesto complicado decir que el nivel de los árbitros españoles es estratosférico cuando todos los equipos del fútbol profesional se están quejando de tu rendimiento constantemente. Pues así ha empezado su andadura en el CTA, Fran Soto, nuevo jefe de los árbitros.

"Tenemos un colectivo arbitral extraordinariamente preparado y comprometido, con talento, formación, experiencia y una ética de trabajo ejemplar. Creo que el nivel del arbitraje español es estratosférico. Nuestra misión será poner en valor ese capital humano y ofrecerle los medios y la estabilidad necesarios para que pueda desarrollar su labor con excelencia. No tengo ninguna duda de que seguiremos estando presentes en las grandes competiciones internacionales, como lo hemos estado históricamente", sentenció Soto en el inicio de su comparecencia.

Sobre Negreira, Soto ha comentado que ni siquiera le conoce: "A Negreira ni lo conozco. Entrar a alorar una etapa anterior cuando estamos presentado una nueva, un nuevo aire... no vale la pena entrar en ese debate".

Además, el mandatario gallego, natural de Vigo, ha querido recalcar cuál es el modelo a seguir: "Es tiempo de transparencia, independencia, meritocracia y objetividad en el arbitraje español". Veremos si lo acaba cumpliendo porque los precedentes no han sido buenos.

Por último cabe destacar que Soto considera que su mandato no debe pagar los platos rotos de la era Negreira: "No estoy de acuerdo en que me explote. Volvemos a lo de antes. Disculpadme que no hable de un caso que para mí es de pasado. Vamos al futuro, vamos a construir. Tenemos un nuevo equipo ajeno a lo que pasó en aquel momento. Creo que no tiene mucho sentido que le demos vueltas a un caso que está judicializado y que tendrá las repercusiones que tenga. No diría que fue un período, fue una situación bajo mi punto de vista medio puntual. Permitidme que no entre en ese caso y que los medios y el mundo del fútbol nos den su confianza para trabajar".