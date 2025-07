La UEFA ha desestimado el recurso que presentó el Real Madrid tras las sanciones a Rüdiger, Mbappé y Ceballos por sus gestos al terminar el partido de vuelta de octavos de final de la pasada Champions League frente al Atlético de Madrid. Hechos que se remontan al pasado 12 de marzo.

Y, luego el 4 de abril, el Comité de Disciplina de la UEFA impuso una multa de 40.000 euros a Rüdiger y de 30.000 a Mbappé por violar las reglas básicas de conducta frente al Atlético de Madrid. Pero además, Dani Ceballos fue sancionado con 20.000 euros por el mismo motivo. Además de la multa económica, los tres jugadores han sido sancionados con un partido que no tendrán que cumplir siempre y cuando no se vuelva a repetir.

Pero, ¿qué sucedió para las sanciones a los madridistas? En el Euroderbi del Metropolitano sucedió un poco de todo desde la tanda de penaltis al doble toque de Julián Álvarez... Una vez que todo terminó, los madridistas festejaron en el fondo norte, donde se desató el caos. Algunos jugadores del Madrid, los sancionados por la UEFA, realizaron diferentes gestos que pueden considerarse obscenos, pero también hubo aficionados que lanzaron diferentes objetos al campo. Este es el argumento del Real Madrid: señalaba que primero fueron los aficionados y después, sus jugadores. Que pudo no estar bien, pero fue una respuesta de los jugadores a las provocaciones de los aficionados.

Vinicius finalmente sin sanción

Otro de los jugadores que estuvo en la polémica fue Vinicius Jr. Al que se le abrió un expediente pero no un procedimiento disciplinario. En el caso del brasileño su gesto fue hacia la grada marcando un 15-0 y se marchó del campo simulando que lloraba. Pero, pese a la denuncia del Atlético, el Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA no consideró continuar con su caso, entendiendo que su gravedad es muy diferente a los gestos de sus compañeros. En definitiva: no hay sanción para él.

El aficionado y su saludo nazi

Pero estas sanciones de la UEFA no quedan aquí, en jugadores, sino que además hay una sanción de 15.000€ al club por un aficionado que hizo un saludo nazi en el Emirates. Recordemos que el pasado 8 de abril, en la ida de los cuartos de Champions. Hubo un gesto inapropiado en la grada por parte de un aficionado. Por ello, la UEFA, apela artículo 14.2 del reglamento disciplinario, señalando la existencia de un actitud racista. La sanción serán 15.000€... y un aviso.

Además, el Real Madrid no podrá vender entradas visitantes en su próximo partido de la UEFA, si hay reincidencia en el próximo año. Mismo caso que con las sanciones deportivas de los jugadores. Castigos pendientes de una condicional. Esta es la resolución definitiva.