Ha pasado una semana desde el accidente mortal de Diogo Jota y su hermano André Silva y, poco a poco, se van conociendo más detalles del accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Zamora. Recordemos que, según la Guardia Civil, los hermanos portugueses conducían a gran velocidad su Lamborghini huracán color verde en el momento de la colisión. Pero los testigos desmienten esta versión.

Ahora hay dos camioneros portugueses, uno de ellos ha hablado el otro todavía no, que dicen haber sido testigos del accidente y contradicen el informe pericial de la Guardia Civil. Recordemos que los dos hermanos viajaban a Santander en un Lamborghini que se salió de la vía y acabó ardiendo en la mediana. El motivo del viaje era una reciente operación de pulmón de Diogo Jota por la que no podía viajar en avión.

José Aleixo Duarte, el camionero portugués, afirma ser el autor del video de las primeras imágenes del siniestro en llamas y ha dado su versión de los hechos. Además, ha reconocido que ha tardado en salir a la luz pero que finalmente lo ha hecho a raíz de los insultos recibidos en redes sociales, acusándole de que no auxilió a los hermanos y se dedicó a filmar sólo para tener 'likes'.

El camionero asegura que, tras grabar lo sucedido, se detuvo e intentó ayudar con el extintor, pero desafortunadamente "no se podía hacer nada". Y sentencia: "Tengo la conciencia tranquila". Pero no solo eso sino que, según Duarte, hay otro conductor portugués que habría presenciado el accidente, ya que según sus palabras, "vio el derrape" del vehículo. Además, Duarte contradice a la Guardia Civil asegurando que el coche de Diogo Jota y su hermano circulaba a velocidad moderada.

¿Cómo puede saberlo? El camionero afirma haber sido adelantado por el Lamborghini cinco minutos antes del accidente y que circulaba a velocidad moderada. Pero Duarte todavía ha ido un paso más allá y ha hecho una declaración para la familia de los hermanos fallecidos: "La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban supertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos".

Informe pericial de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Zamora es quien se está haciendo cargo de la investigación que todavía no ha concluido. De hecho, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora destaca en su informe dos posibles motivos, reventón de una rueda y exceso de velocidad. Exceso de velocidad que, por el momento, ha sido contradicho por el camionero José Aleixo Duarte.

Tráfico está todavía estudiando las marcas dejadas por la banda de rodadura de uno de los neumáticos para avanzar en su informe. Además, las pruebas realizadas hasta el momento apuntan a que de los dos hermanos el que conducía era Diogo Jota.

El jugador del Liverpool y su hermano sufrieron el siniestro de tráfico sobre las 0.30 horas del pasado jueves día 3 a las alturas del kilómetro 65 de la A-52 cuando viajaban hacia Santander, donde Diogo Jota tenía previsto coger un ferry a Inglaterra, ya que los médicos le habían recomendado no desplazarse en avión por un problema pulmonar.