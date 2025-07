Yeray Álvarez da positivo en un control antidopaje: ¿qué sanción le puede caer?

Jarro de agua fría para el Athletic Club. El defensa Yeray Álvarez ha revelado estre jueves en sus redes sociales que se encuentra bajo un procedimiento disciplinario por dopaje por parte de la UEFA, después de dar positivo, por lo que ha podido comprobar, por un tratamiento contra la alopecia.

"Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas", apunta el jugador en su cuenta de Instagram.

"Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", añade.

Yeray explica además que "el procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad". "Quiero deciros a todos vosotros que lamento mucho esta situación pero que, con el apoyo del club, estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible. Una vez que finalice el proceso, daré todas las explicaciones necesarias", termina.

"Error humano de Yeray"

El Athetic ha apoyado al central de Baracaldo con un comunicado. "El jugador ha publicado un mensaje en redes sociales en el que explica que un error en su tratamiento contra la alopecia ha causado un resultado positivo en un control de UEFA", señala el club vasco.

ℹ️ El Athletic Club lamenta el error humano de Yeray y le muestra todo su apoyo. El jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que explica que un error en su tratamiento contra la alopecia ha causado un resultado positivo en un control de @UEFA#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 10, 2025

"El Athletic Club desea expresar su total respaldo a Yeray Álvarez en estos momentos y su plena confianza en los órganos encargados de resolver el caso", añade la entidad de Ibaigane, insistiendo en el proceso está "sujeto a confidencialidad" por lo que ni el club ni el jugador están autorizados a hacer más declaraciones sobre el asunto.

Posible sanción

A la espera de conocer más detalles del caso de Yeray para conocer una posible sanción, sólo queda echar la vista atrás para ver otros casos recientes en el mundo del fútbol. Jugadores como Paul Pogba o Papu Gómez también dieron positivo meses atrás, aunque sus sanciones fueron bien distintas.

Al francés, que acaba de fichar por el Mónaco, le cayó una sanción de cuatro años sin jugar tras dar positivo en testosterona en agosto de 2023. En el contraanálisis, también dio positivo por dehidroepiandrosterona, una sustancia más conocida como 'hormona de la juventud'. Finalmente, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) le acabó reduciendo la sanción a 18 meses al considerar que la ingesta no había sido intencionada, algo que puede ser clave en el caso de Yeray.

Por su parte, Papu Gómez dio positivo en noviembre de 2022, cuando militaba en el Sevilla. Su versión fue que días antes había tomado el jarabe de su hijo sin consultarlo con los médicos del club porque estaba pasando una mala noche. Al argentino le cayó una sanción de dos años sin jugar: sin reducción de por medio, la sanción del Papu, que acaba de firmar por el Calcio Padova de la Serie B italiana, finaliza el próximo mes de octubre.

Lo cierto es que la intencionalidad de la ingesta suele ser un elemento clave en estos casos, ya que las autoridades advierten a los futbolistas de que la responsabilidad de tomar sustancias que estén en la lista de prohibidas corresponde por completo al propio jugador.